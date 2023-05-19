Надгробие для Зеленского в Новосибирске, падение с зонтом с 8 этажа и повестки на военные сборы — итоги недели на Сиб.фм

Сиб.фм рассказывает о важных новостях уходящей недели.

Под Новосибирском изготовили надгробие для Владимира Зеленского

В четверг, 18 мая, в паблике «АСТ-54» появилась фотография надгробия президенту Украины Владимиру Зеленскому. Этот пост вызвал бурное обсуждение и набрал более тысячи лайков.

На памятнике выбито название организации, которая изготовила памятник. Корреспондент Сиб.фм почти сразу дозвонился до руководителя фирмы «Каменный двор» — он представляться отказался, но рассказал, зачем изготовили надгробие.

«Это была моя личная мысль: захотелось и сделали. Вот просто захотелось! Погибает очень много ребят, поэтому захотелось сделать», — объясняет собеседник.

Мужчина с зонтиком в руках упал с балкона на 8-м этаже

Инцидент произошёл в доме №30 на улице Мясниковой 18 мая в первой половине дня. Очевидцы видели, как 40-летний мужчина выбрасывал из окна вещи, в частности, табуретку. Далее неизвестный уже с зонтом в руках упал с 8-го этажа.

На вызов быстро приехала машина скорой помощи, мужчину экстренно отправили в больницу. После обеда появилась информация, что пациента до медицинского учреждения не довезли: он умер. Однако следователи СКР эту информацию опровергли.

Позже знакомая рассказала об упавшем мужчине.

В Новосибирской области началась рассылка повесток для участия в ежегодных военных сборах

Первыми приглашения в военкоматы получили жители сельских районов. Указ о проведении сборов в 2023 году президент РФ Владимир Путин подписал 10 мая. Документ был опубликован на сайте Кремля. Военные сборы запасников — традиционное мероприятие, необходимое для подготовки и совершенствованию боевой выучки граждан.

Обычно срок военных сборов составляет не более двух месяцев.

В Новосибирской области ребёнок попал под электропоезд

По данным следствия, 18 мая 2023 года около 16:00 местного времени на оборудованном пешеходном переходе между станциями Бердск и Искитим Западно-Сибирской железной дороги произошло смертельное травмирование подростка. Позже было возбуждено уголовное дело в связи с гибелью несовершеннолетнего на железной дороге.

В Новосибирске сотрудники полиции взяли на передержку щенка Муху

Около отделения МВД на улице Петухова сотрудники полиции заметили бездомного замерзающего щенка. Его забрали с собой, согрели, накормили и назвали Мухой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Патрульные полицейские решили спасти месячную малышку и забрали с собой в теплое помещение. За трогательные глаза её решили назвать Мухой. Как объяснили в МВД, «в честь главного полицейского пса Мухтара».