Алла Пугачёва впервые сделала заявление после теракта в «Крокус Сити Холл»

По словам певицы, скорбь должна быть в душе.

Алла Пугачева 28 марта прокомментировала теракт, который произошел в Подмосковье.

Певица опубликовала свою фотографию в социальных сетях с подписью «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram*. Аминь».

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По последним данным, погибло 143 человека. Четверых предполагаемых исполнителей задержали на следующий день в Брянской области. Их отправили в СИЗО, где они пробудут минимум до 22 мая 2024 года. Также обвиняемых добавили в список террористов и экстремистов.

Напомним, что началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.