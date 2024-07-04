В Новосибирске подскочили цены на бензин – почему дорожает ГСМ

В центре Сибири зафиксирован рост цен на топливо. Насколько выросли цены и почему они увеличиваются – в материале Сиб.фм.

Цены на заправках растут

Сиб.фм недавно уже писал о новых законах и ценах, которые должны были вступить в силу с 1 июля. Но, помимо них, были и другие проекты, которые в силу не вступили, поскольку были перенесены или отменены. Среди таких «отложенных мер» можно выделить запрет на продажу российского бензина за рубеж, который был принят в марте, а в начале июня «временно» отменен на месяц. Однако в конце июня вице-премьер Александр Новак назвал российский рынок топлива «перенасыщенным» и допустил, что бензин будут вывозить и дальше, несмотря на ранее озвученные планы.

28 июня стало известно, что экспорт будет разрешен как минимум до 31 июля.

«Предпринятые ранее меры по регулированию экспорта доказали свою эффективность, позволили насытить внутренний рынок. Поэтому правительством принято решение продлить приостановку временного запрета на экспорт бензина еще на месяц», – прокомментировал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев, бывший глава Кемеровской области.

До того момента, как премьер Михаил Мишустин подписал постановление, Минэнерго воздерживалось от комментариев на эту тему и отмечало лишь то, что цены на заправках по всей стране «меняются в пределах инфляции».

За месяц, когда запрет на экспорт топлива из России был снят, средняя цена бензина АИ-92 на новосибирских заправках выросла на 53 копейки, 95-й прибавил 36 копеек, а 98-й потяжелел на 40 копеек. Еще сильнее подорожал дизель (+78 копеек) и евродизель (+1 рубль). Такие цифры приводит калькулятор цен benzin-price.ru.

Как менялись цены на топливо в Новосибирске в мае-июне

Инфографика составлена Сиб.фм с помощью benzin-price.ru, за основу взяты средние показатели по всем сетям АЗС

В других регионах похожая ситуация. В Омске с 1 июля изменилась стоимость проезда в общественном транспорте (впервые за пять лет и сразу на 10 рублей), а основной причиной этого шага правительство региона назвало как раз подорожание топлива.

Почему же он дорожает?

Помимо уже упомянутой отмены моратория на экспорт, главной причиной текущего повышения цен в этом году, как и в прошедшем можно назвать сезонность. Спрос на топливо всегда растет в летнее время из-за сельхозработ, с одной стороны, и большого количества отпускников и путешественников, которым нужно чем-то заправлять свои автомобили, с другой. К тому же, именно в это время главные нефтеперерабатывающие предприятия уходят на ремонтные работы. Собственно, поэтому правительство и ограничило экспорт, чтобы избежать того, что случилось год назад, когда ценники на заправках выросли почти на 20%, а в ряде регионов возникли проблемы с поставками бензина. Тогда в число «дефицитных» областей попала и Новосибирская, а в Красноярском крае на некоторых заправках его не осталось совсем.

Тогда запрет на экспорт бензина тоже был введен – но осенью, а не весной, как сейчас.

В 2023 году причиной роста цен номер два стало ослабление рубля, из-за которого нефтяникам стало невыгодно продавать горючее на внутреннем рынке. В 2024 году растущий доллар уже не поджимал, но пришла новая проблема – сокращение производства топлива (в первую очередь, дизельного) и участившиеся случаи обстрелов российских НПЗ дронами.

Третьей причиной роста биржевых цен на бензин Минпромторг Омской области назвал новые бюджетные правила, перераспределившиеся не в пользу нефтяных компаний.

«В России вступило в силу правило, по которому суммы, которые должны были получить нефтяные компании, сокращаются в два раза. Минфин РФ объяснил корректировку изменившимися обстоятельствами, а также тем, что новые правила позволят экономить 30-50 миллиардов рублей ежемесячно», – говорится в заявлении министерства.

За чей счет будем снижать?

Львиная доля стоимости бензина в России приходится на налоги. Около 30% цены литра топлива составляет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на дополнительный доход (НДД). Еще 18% – это налог на добавленную стоимость (НДС). 21% – топливные акцизы. Итого в среднем получается от 60 до 70%. В странах Европы этот показатель находится между 46 и 58%. В США – всего 15%. Именно поэтому в США цены на заправках прыгают синхронно с графиками ОПЕК, а в России цена на нефть влияет на бюджет, но не на стоимость бензина.

Всего на добычу, транспортировку и переработку приходится 18%, из которых две трети – это цена сырья. То есть если нефть, допустим, вырастет в цене вдвое, это увеличит цену бензина на 12%. Если вдвое подешевеет – будет минус 6%. Это при условии, что акцизы и налоговые ставки останутся прежними.

Остается 13% – и это затраты на продажи, куда входит как обслуживание заправок и зарплата сотрудников АЗС, так и наценка всех участников рынка (которая оценивается ФАС в 5%). Вот за ее счет государство обычно цену и двигает, поскольку от своей (куда более весомой) доли оно отказываться ни в коем случае не станет. Потому что минимум три четверти акцизов от продажи топлива направляются в дорожные фонды регионов, а НДПИ – один из основных налогов, наполняющих федеральный бюджет.

Вот в пределах этих 5% государство обычно и работает.

Как дела у Новосибирска?

Есть и еще один, типично российский фактор топливного ценообразования – географический. Чем дальше находится потребитель топлива, тем дороже его к нему доставить. Здесь государство тоже может субсидировать грузовые перевозки социально значимых товаров (как бы «размазывая» часть затрат на всю страну вместо того, чтобы заставлять якутов или сахалинцев нести их в одиночку). Транспортная доступность Новосибирска – еще одна причина низких, по сравнению с другими регионами, цен на топливо здесь.

Инфографика «Промрейтинг» на основе данных Росстата

В апреле 2024 года Новосибирская область вошла в первую пятерку регионов с самым доступным бензином – такие данные привело агентство «Промрейтинг». Тогда средняя цена бензина на заправках Новосибирска составила 51,80 рубль за литр. Спустя месяц Новосибирск из первой пятерки выпал, пропустив вперед Рязань (51,53 рубля против 51,64), однако за месяц стоимость литра АИ-95 в Новосибирске снизилась на 16 копеек, тогда как в среднем по России она выросла на 24 копейки и составила 55,9 рублей. Из «сибиряков» Новосибирская область пропустила вперед только Алтайский край.

Инфографика «Промрейтинг» на основе данных Росстата

В списке самых «дорогих» регионов первую пятерку заняли дальневосточники, за ними следуют Крым, Адыгея, Севастополь и Забайкальский край.