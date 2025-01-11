Жителей Новосибирска обрадовали ростом тарифов ЖКХ на 12 % в средине нового 2025 года

Госдума РФ на днях одобрила повышение тарифов на газ, электричество, водоснабжение и отопление на 12 процентов с 1 июля текущего года.

По мнению российских законотворцев причинами повышения стали годовая инфляция (прогнозируемый уровень 7,3 %, но фактический ожидается до 9,8 %) и необходимость обновления всей коммунальной системы страны.

По планам Госдумы и правительства РФ, с 1 июля 2025 года произойдёт пересмотр цен, включая оплату за газ, электричество, водоснабжение и отопление. При этом окончательная цифра будет зависеть от регионов, где рост может оказаться как выше, так и ниже среднего уровня.

«В каких-то регионах тарифы не изменятся. Прогнозируемая индексация тарифов ЖКХ в 2025 году составила 5,7%, в 2026 году — 4%. Она обусловлена экономическими факторами, ростом цен на коммунальные ресурсы, материалы и зарплаты. Нынешнее повышение было запланировано в федеральном бюджете на 2025–2027 годы, закон о котором был принят Госдумой в декабре 2024 года», — пояснил в беседе с российскими СМИ член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

Эксперты поспешили успокоить взволнованных россиян и рекомендуют уже сейчас переходить на многотарифные счётчики электроэнергии и отдать предпочтение «умной» системе отопления.

А мы ранее писали, насколько в Новосибирске поднимутся тарифы ЖКХ.