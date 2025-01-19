Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН

Ночью в Новосибирске начались Крещенские купания. Толпы людей идут к купелям окунуться. Сиб.фм ведет онлайн-репортаж.

Ночью фотокорреспондент поехал к проруби в район Затона и запечатлел первые ледяные кадры. В течении дня редакция опубликует кадры и с других мест массового купания.

ОБНОВЛЕНО в 1:10

Крещенская купель на Затоне оборудована местами обогрева. На месте дежурят сотрудники МЧС и медики. До начала процедуры омовения батюшка прочитал молитву и окунул крест в прорубь.

ОБНОВЛЕНО в 2:00

Первые кадры сибирячек, окунувшихся в ледяную прорубь.

ОБНОВЛЕНО в 2:30

ОБНОВЛЕНО в 03:00

Некоторые сибиряки окунаются вместе с детьми.

Ранее Сиб.фм публикован онлайн-карту мест Крещенских купаний.