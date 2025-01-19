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общество

Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН

Фото Сиб.фм / Артём Перевалов

Ночью в Новосибирске начались Крещенские купания. Толпы людей идут к купелям окунуться. Сиб.фм ведет онлайн-репортаж.

Ночью фотокорреспондент поехал к проруби в район Затона и запечатлел первые ледяные кадры. В течении дня редакция опубликует кадры и с других мест массового купания.

ОБНОВЛЕНО в 1:10

Крещенская купель на Затоне оборудована местами обогрева. На месте дежурят сотрудники МЧС и медики. До начала процедуры омовения батюшка прочитал молитву и окунул крест в прорубь.

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 2

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 3

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 4

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 5

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 6

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 7

ОБНОВЛЕНО в 2:00

Первые кадры сибирячек, окунувшихся в ледяную прорубь.

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 8

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 9

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 10

ОБНОВЛЕНО в 2:30

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 11

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 12

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 13

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 14

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 15

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 16

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 17

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 18

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 19

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 20

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 21

ОБНОВЛЕНО в 03:00

Некоторые сибиряки окунаются вместе с детьми.

Фото Окунулись в ледяную прорубь. Как в Новосибирске проходят Крещенские купания? ОНЛАЙН 22

Ранее Сиб.фм публикован онлайн-карту мест Крещенских купаний.

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Александр Борисов
журналист

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