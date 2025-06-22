Лукашенко хочет укрепить экономические связи с Новосибирской областью

Новосибирская область станет ключевым партнёром Белоруссии в Сибири.

21 июня в Бресте состоялась встреча между представителями Белоруссии и делегацией Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым. Глава Администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой особо подчеркнул стратегическое значение сотрудничества с Новосибирской областью, отметив её как один из приоритетных регионов Сибирского федерального округа.

«Новосибирск, занимающий третье место по численности населения в России, обладает развитой промышленностью и мощным научным кластером. Мы видим здесь существенные возможности для роста», — заявил Крутой. Он также выразил недовольство текущим уровнем взаимодействия и поручил активизировать работу, особенно в промышленном секторе.

Уже сейчас видны первые результаты сотрудничества. Белорусские предприятия «Красный борец» и «СтанкоГомель» начали поставки своей продукции в регион. К предстоящей выставке «ИННОПРОМ» в Минске готовится масштабная экспозиция, ориентированная не только на Новосибирскую область, но и на другие регионы России.

Отдельное внимание уделяется модернизации пассажирского транспорта. Совместное предприятие «Белкоммунмаш-Сибирь» занимается обновлением трамвайного парка, а в 2026 году МАЗ планирует участвовать в тендере на поставку газомоторных автобусов. В этом году Новосибирская область заказала модернизацию 10 трамвайных вагонов для поддержания работы предприятия.

Одним из ключевых проектов стало расширение мультибрендового центра «МТЗ-Сибирь», который теперь будет представлять не только тракторы, но и технику МАЗ, «Гомсельмаш» и «Лидсельмаш». Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве сервисного центра БЕЛАЗ в Новосибирской области, что укрепит позиции компании на российском рынке.

Ранее Сиб.фм рассказывал о поставках белорусских карьерных самосвалов в Новосибирскую область.