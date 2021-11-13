Окончание нерабочих дней, новые рекорды по COVID-19 и внедрение QR-кодов в общепит – итоги недели на Сиб.фм

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8 ноября новосибирцы вернулись к работе после «ковидных каникул». И хотя режим нерабочих дней власти решили не продлевать, в области начали действовать дополнительные ограничения. Кроме того, по COVID-19 установились новые рекорды. Об этих и других событиях недели читайте в традиционном обзоре Сиб.фм.

Выход из режима нерабочих дней

Жители Новосибирской области 8 ноября начали возвращаться к работе после «ковидных каникул», которые вводились с 30 октября. Но утром в понедельник вопрос о возможном продлении нерабочих дней ещё оставался открытым.

Однако позднее на совещании в правительстве губернатор Андрей Травников объявил, что дополнительные дни отдыха устанавливать не будут.

«С 8 ноября начинается полноценная рабочая неделя, работаем в обычном режиме», — сказал он.

Многие учёные усомнились, что девять дней отдыха могли переломить ситуацию с COVID-19. Кандидат биологических наук Сергей Седых заявил, что она лишь ухудшилась. По мнению специалиста, негативный эффект нерабочей недели будет виден через 14 дней.

Рекорд по смертности

После «ковидных каникул» в Новосибирской области зафиксировали новый максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки. 10 ноября оперативный штаб сообщил, что за 24 часа скончались 16 заболевших.

Рекорд по заболеваемости

Также в регионе на этой неделе обновился максимум выявленных случаев коронавируса за сутки. 12 ноября стало известно, что диагноз «коронавирусная инфекция нового типа» подтвердился ещё у 407 жителей.

QR-коды для походов в кафе и рестораны

9 ноября новосибирские власти приняли решение расширить действие системы QR-кодов. Теперь они требуются для посещения заведений общепита (кафе, баров, ресторанов и т.д.), выставок, а также для заселения в санатории, на базы отдыха. Действовать нововведение начало в пятницу, 12 ноября.

Обязательная вакцинация ещё для двух категорий лиц

10 ноября главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов подписал постановление, в соответствии с которым обязательную вакцинацию от коронавируса должны проходить курьеры и сотрудники гостиниц, хостелов и общежитий.

Согласно документу, привиться первым компонентом они должны до 17 декабря 2021 года, вторым — до 17 января 2022-го.

Сиб.фм узнал, что не все курьеры готовы к принудительной вакцинации. Некоторые доставщики «Яндекс.Еды» заявили о готовности уволиться, лишь бы избежать процедуры.

Напомним, что по воскресеньям Сиб.фм отдельно подводит итоги выходных. 14 ноября читайте новый обзор на сайте.