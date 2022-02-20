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Поиски 6-летнего ребенка, пожары в жилых домах и олимпийские достижения: итоги выходных на Сиб.фм

Фото Поиски 6-летнего ребенка, пожары в жилых домах и олимпийские достижения: итоги выходных на Сиб.фм
Фото Поиски 6-летнего ребенка, пожары в жилых домах и олимпийские достижения: итоги выходных на Сиб.фм

Vk.com / act54, коллаж Сиб.фм

Главные события прошедших выходных по версии Сиб.фм.

Пропавшего в Новосибирске 6-летнего мальчика нашли в неожиданном месте, в городе загорелись несколько жилых домов, а вратарь новосибирской хоккейной команды «Сибирь» стал олимпийским чемпионом – главные события прошедших выходных в обзоре Сиб.фм.

Поиски шестилетнего «бегунка»

Фото Поиски 6-летнего ребенка, пожары в жилых домах и олимпийские достижения: итоги выходных на Сиб.фм 2

В Новосибирске волонтеры и полиция объявили поиски шестилетнего мальчика, который сбежал от сестры и скрылся в неизвестном направлении. После нескольких часов напряженной работы правоохранителям и поисковикам удалось обнаружить мальчика в неожиданном месте – в торговом центре. Беззаботный и довольный ребенок бродил по этажам ТРЦ, пока родители не находили себе места.

Позднее выяснилось, что шестилетний мальчик уже убегал из детского сада.

Дома в огне

Фото Поиски 6-летнего ребенка, пожары в жилых домах и олимпийские достижения: итоги выходных на Сиб.фм 3

В Новосибирске за выходные произошло сразу несколько пожаров разных рангов опасности. В ночь на 19 февраля загорелся частный дом в Октябрьском районе. Люди в пожаре не пострадали.

В воскресенье пожар случился уже в многоэтажном жилом доме. Загорелась квартира в 10-этажке на улице Комсомольской. Пожарные спасли из огня 12 человек, еще несколько десятков жильцов дома сумели эвакуироваться самостоятельно.

Олимпийские достижения

Фото Поиски 6-летнего ребенка, пожары в жилых домах и олимпийские достижения: итоги выходных на Сиб.фм 4

В воскресенье, 20 февраля, сборная России в финале по хоккею забрала себе серебро, уступив финской команде. Вратарь хоккейного клуба «Сибирь» Харри Сятери стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии на матче против России. Спортсмен выиграл золото в последний день Олимпиады-2022.

ДТП с бензовозом и 6-месячный младенец, ставший жертвой аварии

Фото Поиски 6-летнего ребенка, пожары в жилых домах и олимпийские достижения: итоги выходных на Сиб.фм 5

За выходные в Новосибирской области произошло несколько крупных ДТП. Сегодня на трассе под Новосибирском автомобиль Mercedes врезался в бензовоз Scania. Никто из участников аварии не получил угрожающих жизни травм.

А вот в другом ДТП, случившемся накануне на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске, пострадал шестимесячный младенец. 25-летний водитель Honda Accord врезался в Hyundai Creta под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП пострадала 6-месячная девочка – пассажир автомобиля Hyundai Creta, которая с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» госпитализирована в больницу.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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