Рюмка за 1,2 миллиона: выпить за рулём или дешевле на такси

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В ДТП на дорогах мира, согласно статистике, погибают около 1,2 млн человек, что не может сравниться ни с каким другим видом передвижения. Автомобиль – самый опасный транспорт на планете. Однако ответственности у водителей от этого не прибавляется. Нужно принимать меры: ужесточать наказания, перенимать опыт других государств, которые эффективно решают эту проблему.

Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей по развитию России», предлагает изменить в России меру ответственности за «промилле за рулём».

Проблема наболевшая. Каждый день в СМИ появляются сводки аварий. Новосибирцы смакуют в комментариях детали трагедий, обсуждают, осуждают и ищут виноватых. Особенно когда речь идёт о пьяных за рулём. Резонансных историй много. Самая громкая – «Зая, я убила мента» – до сих пор вызывает возмущение и недоумение. Мельниченко получила приговор 4,5 года колонии в сентябре 2010 года, но вышла уже в октябре 2013-го. Станет ли такое наказание уроком для других пьяных убийц за рулём? Сомнительно. Последнее громкое дело с нетрезвым водителем (наркотическое опьянение), сбившим журналиста Антона Лучанского, получило резонанс благодаря коллегам. Наезд на пешехода на зелёный сигнал светофора на бешеной скорости могли спустить на тормозах. А ведь управление автомобилем в изменённом сознании – это, по сути, умышленное убийство. Приговор – 6,5 лет в колонии строгого режима...

По статистике в России каждое седьмое ДТП спровоцировано пьяными водителями, за каждым случаем – смерти или увечья. Нынешняя система наказания подобных преступлений не всегда является сдерживающим фактором против беспредела на дорогах. Неэффективно работают законы, штрафы, и сроки слишком малы, есть возможность «замять», «отмазаться» – от этого есть возможность уйти, изменить систему.

Автор проекта «20 идей» предлагает простые и эффективные практики.

В своей статье он приводит в пример Японию, там за 9 лет удалось сократить смертность на дорогах в три раза. Причина – в ужесточении закона к любителям пропустить рюмку «на дорожку». Этот «на посошок» теперь обходится японцам 500 000 йен (314 тысяч рублей) и до трёх лет лишения свободы – при 0,15 мг/литр, а при полной интоксикации 1 млн йен (628 тысяч рублей) и до 5 лет лишения свободы, а также пожизненное лишение прав. Такие суровые законы вмиг отрезвили японских водителей.

Ещё Дмитрий Давыдов приводит пример из той же японской практики, когда в ответе «за тех, кого напоили». Наливать человеку, собирающемуся сесть за руль, теперь стоит полмиллиона йен (314 тысяч рублей) и срок до 3 лет лишения свободы, такая же ответственность предусмотрена пассажирам пьяного водителя. А вот передача транспортного средства нетрезвому водителю грозит наказанием, увеличенным в два раза – миллион йен и сроком тюрьмы до 5 лет.

В случае если в ДПТ с пьяным водителем пострадали люди или был смертельный исход, уголовная ответственность повышается до 15 лет лишения свободы.

В Корее суровость закона вообще поставила рекорды в борьбе с пьянством за рулём. За 2 месяца на 67 %! Автор проекта «20 идей» отмечает эту эффективность благодаря штрафам в пересчёте на рубли – это 1,2 млн рублей и до 5 лет тюрьмы. За отказ от медицинского освидетельствования – сумма та же, срок аналогичный.

Для сравнения: в России, даже с принятием нового закона, кара не слишком высока. За рецидив с пьяным вождением сумма административного штрафа – 200-300 тысяч рублей или срок до 2 лет лишения свободы. При имеющейся судимости за это преступление наказание уже полмиллиона и срок до трёх лет тюрьмы.

Дмитрий Давыдов предлагает не дожидаться рецидивов, а сразу наказывать пьяниц штрафом в размере 100 тысяч рублей и лишением прав на 3 года. Такое же наказание и тем, кто передаёт управление автомобилем нетрезвому водителю. Для предупреждения этой меры будет достаточно, уверен автор проекта.

Также нужно обратить внимание на пассажиров – они должны нести ответственность за поездку с невменяемым человеком за рулём. Эта мера не предусмотрена в российском законодательстве, но она поможет остановить тысячи убийц на дороге.

Серьёзность наказания сможет отрезвить тех, кто «хлопнул рюмашку» и собирается в путь за рулём. Сохранить жизни на дороге можно, уверен Дмитрий Давыдов. К его идеям стоило бы прислушаться, извлечь рациональное зерно. Как показывает практика – хватит учиться на своём опыте, лучше посмотреть, как эти проблемы решаются в мировой практике. Государству необходимо обратить внимание на предложения Дмитрия Давыдова, поскольку предлагаемые меры сократят число пострадавших от ДТП с участием нетрезвых водителей и помогут сохранить жизни тысяч россиян.

Кстати, про ситуации на дороге у Дмитрия Давыдова есть ещё несколько идей. Например: начинающие водители, интеллектуальный ассистент скорости, пешеходы и велосипедисты со смартфоном, опасное поведение за рулём, систематическое нарушение ПДД и т.д. В этих статьях есть обоснованная логика, и многие с идеями согласны.