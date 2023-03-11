Месяц после взрыва на Линейной в Новосибирске, возвращение космонавта Кикиной на Землю и голодная кома 5-летнего мальчика - итоги недели на Сиб. Фм

NASA, коллаж Сиб.фм, «НА ОБЬГЭСЕ (НОВОСИБИРСК)», Sah68 / Wikimedia, pixabay.com, BFM-Новосибирск, «Инцидент Новосибирск»/ВК, АО «РЭС» , ГИБДД НСО

О главных событиях в Новосибирске с 6 по 10 марта – в итогах недели на Сиб.фм.

Новосибирский космонавт Анна Кикина возвращается на Землю

В Новосибирске на протяжении последних нескольких дней пристально следят за землячкой, космонавтом Анной Кикиной, которая вот-вот должна вернуться на Землю на американском корабле Crew-5. Анна провела на МКС 150 суток.

В субботу, 11 марта, в 14:05 по новосибирскому времени, корабль отстыкуется от МКС и в воскресенье, в 9:19, приводнится у берегов Флориды в США.

Изначально возвращения Анны ждали 9 марта, но из-за погодных условий в точке приземления его пришлось отложить.

Отстыковку и приводнение будет транслировать NASA в прямом эфире. Трансляция начнётся 11 марта, в 12:00 по новосибирскому времени, а продолжится 12 марта, в 8:15.

В Новосибирской области хотят увековечить имя Анны Кикиной, назвав ее именем школу или планетарий. Решение будет принято ко Дню города.

Парк ангелов и травмы на всю жизнь: прошёл месяц с момента взрыва дома на Линейной в Новосибирске

9 февраля этого года, около 7.40, в доме № 39 на улице Линейной в Новосибирске взорвался газ. В пятиэтажке рухнули два подъезда. Двое суток спасатели вытаскивали из-под обломков тела погибших. Погибло 15 человек, среди которых мама с двухлетней дочкой. Более 30 человек получили ранения.

Все выжившие, но оставшиеся без квартир люди были расселены в маневренный фонд, гостиницы и санатории. Кто-то временно обосновался у родственников.

Все, кто был зарегистрирован в доме, где прогремел взрыв, уже получили по три выплаты: по 10, 32 и 100 тысяч рублей. Сам дом власти оценили в 335 миллионов рублей. 58 оставшихся в живых собственников квартир купят себе новое жилье на средства, выделенные государством. Поврежденный дом признан аварийным и подлежит сносу.

От стихийного мемориала, который появился на этом месте вскоре после трагедии, сегодня уже почти ничего не осталось. Горожане создали петицию, в которой просят власти города устроить на этом месте парк или аллею памяти погибших.

На новосибирской трассе в смертельном ДТП погибли трехлетний ребенок и 35-летний мужчина

9 марта в 17.30 на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» произошло смертельное ДТП. Автомобиль Honda Civic, за рулем которого был мужчина, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом и внедорожником Toyota Land Cruiser.

В «Хонде» также находились двое мальчиков 3 и 5 лет и 30-летняя женщина. Все были членами одной семьи. Младший мальчик скончался в машине «скорой помощи». Водитель погиб на месте происшествия, а старший мальчик и его мать сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Водитель внедорожника, пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

25 семей из Херсонской области получили госвыплаты на покупку жилья в Новосибирской области

Первые 8 семей получили такие выплаты еще в феврале. В начале марта деньги перечислили еще 17 семьям.

Всего в министерство строительства Новосибирской области с заявлениями о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья обратились 42 человека. На эти цели из федерального бюджета регион получил 83,1 млн. рублей.

В Новосибирске задержали диверсанта, который поджег центр гумпомощи бойцам СВО

В ночь на 6 марта 23-летний красноярский рецидивист Павел Олейников разбил окно в МУП «Активный город» и бросил внутрь подожженную тряпку. Благодаря охранникам здания, которые быстро потушили пламя, серьезного ущерба удалось избежать.

Преступник целенаправленно хотел сжечь музейную комнату, в которой принимают гумпомощь для бойцов СВО и плетут маскировочные сети, но у него ничего не вышло. Диверсант арестован.

В Новосибирске начал работу абонентский колл-центр регоператора МУП «САХ»

В Новосибирске МУП «Спецавтохозяйство», недавно ставшее региональным оператором по вывозу мусора, открыло колл-центр абонентской службы, который будет принимать обращения горожан.

Новый «телефон горячей» линии оператора — 8 (383) 363-04-11. Прежний номер телефона после смены регоператора не работает.

В Новосибирской области 5-летний ребёнок впал в кому от голода

В городе Чулым под Новосибирском пятилетний ребенок от истощения потерял сознание и попал в реанимацию. Когда он пришёл в себя, то сразу же попросил поесть.

Его мать злоупотребляет алкоголем на протяжении 8 лет, воспитанием детей не занимается и держит их в антисанитарных условиях.

В конце февраля малыш, находясь в гостях у такой же пьющей бабушки, случайно отравился алкоголем.

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку информации об отравлении ребенка алкоголем.

В Новосибирске цыганка распылила перцовый баллончик в маршрутке № 91

Во вторник, 7 марта, в маршрутке №91 в Новосибирске несколько человек цыганской внешности сначала попытались обворовать пассажирку, а затем распылили внутрь салона содержимое перцового баллончика.

В салоне в этот момент находилось более 10 пассажиров, но водитель продолжил движение до конечной. В компании перевозчика ООО «Диамант-1» пообещали разобраться в ситуации,

В Новосибирск завезли Coca-Cola из Ирана и Турции

Покупателям из Новосибирска стала доступна Coca-Cola, произведённая в Иране и Турции. Жители города могут купить напиток в онлайн-магазинах. Товар доставят в течение суток, так как он уже есть на складах региона.

Также сообщается, что в настоящее время в Новосибирске продается Coca-Cola как минимум из 11 стран: Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Германии, Польши, Японии, Ирана, Грузии, Азербайджана, Турции, Кореи.

Бастрыкин поручил проверить затопленный детский сад в Новосибирске

Детский сад в Северо-Чемском жилмассиве затопило из-за протекающей крыши.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этому факту. В СКР РФ обратилась мать одного из воспитанников. По ее словам крыша в саду протекает с декабря прошлого года. В одной из групп нет электричества. Но вместо того, чтобы исправить ситуацию, руководство садом решило расформировать группу без сохранения образовательного процесса.

В Новосибирске 8 марта 14 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра

В Новосибирске из-за усиления ветра произошли массовые отключения электричества. По данным АО «РЭС», без света остались 14 000 жителей населенных пунктов Новосибирского, Карасукского, Чулымского, Черепановского, районов Новосибирской области, г. Оби. и части города Новосибирска, Левого берега и Первомайского района.

Ликвидацией последствий ЧС на территории Новосибирской области занимались 16 бригад филиалов АО «РЭС», 40 человек и 20 единиц техники. Полностью восстановить электроснабжение в пострадавших районах удалось только к вечеру.

Кристина Орбакайте встретилась с поклонниками в ТЦ «Аура» в Новосибирске

В среду, 8 марта, в торговом центре «Аура» в Новосибирске Кристина Орбакайте встретилась с поклонниками. Встреча проходила в магазине «Рив Гош».

Эстрадная певица поговорила с фанатами, поздравила женщин с 8 Марта и получила букет своих любимых цветов, ирисов. Из-за плотного графика Кристины встреча длилась всего около 20 минут.

Более десяти домов в Бердске под Новосибирском остались без воды накануне 8 Марта

Бердске 7 марта отключили холодную воду в 11 многоквартирных домах из-за дефекта на трубопроводе.

9 марта под отключение попали еще 32 дома.

В Новосибирской области запустили продажу билетов на электрички через бот в Телеграмм

В Новосибирской области билеты на электричку теперь можно купить с помощью бота в мессенджере Telegram.

Чтобы купить билет у бота, нужно привязать к нему свой номер телефона, подписавшись на его канал. После этого можно выбрать дату поездки, станцию отправления и прибытия, электропоезд, вид билета и оплатить поездку с помощью системы быстрых платежей.

Студентам и школьникам бот оформит билет с учетом льгот.

После этого он вышлет вам 2 QR-кода: один для прохода через турникеты на станциях, а другой — для предъявления контролеру при посадке.

Под Новосибирском в аварии погиб отдыхавший на обочине таксист

ДТП произошло в ночь на 7 марта в Искитимском районе.

Около 4:30 водитель 1989 года рождения, ехавший на «Инфинити ФХ-35» по ул. Шипуновский квартал, врезался в стоящий на обочине «Хендай Солярис», в салоне которого находился водитель 1965 года рождения. Водитель последнего авто погиб на месте.

В Новосибирске таможенники нашли 23 коралла в багаже туриста

В Новосибирске турист, возвращавшийся из Объединенных Арабских Эмиратов, пытался незаконно провезти в Россию 23 коралла. Запрещенный груз обнаружили сотрудники таможенного поста в аэропорту «Толмачево» при досмотре багажа.

Кораллы нашли в сумке жителя Новокузнецка, который вез их из Дубая. Эти морские организмы защищены Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Кораллы направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела о контрабанде.

В Новосибирской области зафиксированы первые случаи нападения клещей на человека

Первыми от укусов клещей пострадали жители Куйбышевского района Новосибирской области.

В медицинских организациях области имеется достаточное количества вакцины от клещевого энцефалита.