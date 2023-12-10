Путин на выборах, экстренная посадка Boeing, заложница в правительстве и аномальные морозы: итоги недели на Сиб.фм

Сиб.фм рассказывает о важных событиях минувшей недели.

Аномальные морозы в Новосибирске

В Новосибирске и области граждане получили предупреждение от МЧС о приближении аномально низких температур. Специалисты прогнозируют, что с 10 по 13 декабря погода будет характеризоваться морозами ниже -40 градусов.

По информации Западно-Сибирского Управления Гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в ближайшие дни ожидается продолжение холодной погоды с температурой воздуха от -35 градусов и ниже. В отдельных районах столбик термометра может опуститься до -40 градусов и ниже.

Самолёт с горящими двигателями сел в Новосибирске

8 декабря рейс Новосибирск-Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Толмачёво в Новосибирске.

Сейчас Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй “нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта”.

Очевидцы и видео с самолёта гласят о том, что у самолёта загорелись двигатели. Предварительная причина — помпаж двигателей.

Задержан замначальника УМВД Новосибирска

В Новосибирске Октябрьский районный суд арестовал подполковника полиции Александра Захарова по делу о «крышевании» казино. В СИЗО он пробудет 2 месяца.

Напомним, на полицейского возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом у незаконной организации в особо крупном размере).

По версии следствия, Захаров с февраля 2022 года по апрель 2023 получил 2 миллиона рублей от организатора игорного бизнеса за покровительство, чтобы в отношении казино не проводились проверки. По нашим данным, организатор казино заключил сделку со следствием и рассказал о сотрудничестве с правоохранителем.

Помощницу сенатора взяли в заложницы

7 декабря в 15:15 в администрацию Новосибирской области ворвался мужчина и направился в кабинет, где работает сенатор Совета Федерации от Новосибирска Владимир Городецкий, но в помещении была только его помощница Марина Ананич.

Сергею Ермошину избрали меру пресечения — следующие два месяца мужчина проведёт в СИЗО. Следствие вменяет ему статьи «Захват заложника» и «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По словам матери Сергея, он просил поместить его в больницу — не так давно его состояние ухудшилось.

Сиб.фм пообщался с матерью Сергея и самой заложницей.

Владимир Путин объявил об участии в выборах президента

Голосование пройдёт 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Глава Новосибирской области Андрей Травников выразил поддержку выдвижению Владимира Путина на пост президента России.

Травников отметил, что благодаря руководству Путина были созданы условия для развития страны и ее регионов. Травников подчеркнул, что при поддержке президента удалось реализовать масштабные проекты, создать инфраструктуру и обеспечить развитие экономики и социальной сферы Новосибирской области.