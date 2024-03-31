Террорист Мирзоев*, отставки в ХК «Сибирь» и арест Кологривого. Какие мартовские события поразили новосибирцев

Названы самые громкие события в марте 2024 года.

В марте 2024 года произошли события, которые вызвали волну эмоций у жителей столицы Сибири.

Трагедия в «Крокус Сити Холле»

Самой масштабной стала новость о трагедии в Подмосковье, когда 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт перед концертом группы «Пикник». Преступники начали стрельбу по посетителям мероприятия, после чего устроили пожар, который спровоцировал обрушение части строений в выставочном центре. В результате чего жертвами теракта стали 144 человека. А число пострадавших возросло до 551 человека. Об этом сообщило управление МЧС по Московской области.

Преступников успели найти, когда они пытались скрыться на территорию Украины. Во время судебного заседания стало известно, что один из фигурантов дела ранее был временно прописан в Новосибирске — Далерджон Мирзоев* жил на улице Зорге у родственников до января текущего года и работал в такси. Известно, что у него есть беременная жена и четверо детей.

Также известно, что 28 марта Росфинмониторинг добавил всех четырех участников теракта в список экстремистов и террористов.

В том числе, депутат Госдумы РФ Мария Бутина заявила, что террористы не останутся безнаказанными и сейчас ведутся переговоры о праве Белоруссии смертельно казнить террористов «Крокуса».

Далерджон Мирзоев* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Отставки в ХК «Сибирь»

В мире спорта также произошли кардинальные изменения.

Напомним, что хоккейный клуб «Сибирь» 6 декабря 2023 года уволил главного тренера команды Дэвида Немировски после поражения минского «Динамо» (2:3). Следом сообщалось об уходе из клуба спортивного директора Сергея Климовича.

А 30 апреля 2024 года истекают полномочия Кирилла Фастовского на посту генерального менеджера хоккейной команды.

Сообщается, что на смену ему придет Лев Крутохвостов — он ранее был заместителем руководителя по спортивным вопросам филиала Федерации хоккея России в Новосибирске и возглавлял спортивную школу по хоккею «Сибирь».

Также стало известно, что 48-летний Анвар Гатиятулин станет новым главным тренером ХК «Сибирь» со следующего сезона, Виктор Меркулов стал спортивным директором ХК «Сибирь», а исполнительным директором — Андрей Глазков.

Арест Кологривого

Под впечатлением остались местные жители и от новосибирца Никиты Кологривого, который в середине марта устроил дебош в кальянной, покусал официантку и провел под арестом целую неделю.

Известно, что новосибирский актер приехал в родной город 15 марта на конференцию, позже отпраздновал масленицу с местными жителями, провел фан-встречу и завершил свое веселье в баре, где ночью с 18 на 19 марта под сильным алкогольным опьянением он напал с кулаками на сотрудников, начал домогаться до официантки, а позже укусил ее за отказ.

Делом занялись правоохранительные органы и направили Никиту в Центральный районный суд Новосибирска, где его арестовали на семь суток за пьяный дебош.

27 марта Кологривого выпустили на свободу — он отказался давать комментарии по данному инциденту и быстро сел в машину.