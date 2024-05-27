Месяц работы на посту мэра Новосибирска: как изменилась команда Локтя при Кудрявцеве

В администрации Новосибирска происходят кадровые изменения.
С момента вступления Максима Кудрявцева в должность мэра Новосибирска прошел ровно месяц. Инаугурация состоялась 26 апреля. За последние 30 дней новый глава города принял ряд кадровых решений. Они свидетельствуют о том, что он намерен полностью обновить команду мэрии.
Кто ушел?
3 мая о своем уходе с поста главы администрации Центрального округа заявил Сергей Канунников.
В этот же день Сергей Кудрявцев, начальник департамента организационно-контрольной работы, подал заявление об увольнении.
6 мая в отставку подал Геннадий Захаров, заместитель мэра по организационной и кадровой работе.
Через два дня, 8 мая, мэрию покинул Георгий Жигульский, начальник департамента земельных и имущественных отношений.
13 мая в своем телеграм-канале Анна Терешкова, вице-мэр, написала о своем уходе из мэрии города.
14 мая стало известно, что Александр Горнштейн, начальник департамента связи и информатизации, подал заявление об увольнении.
15 мая по собственному желанию уволилась Маргарита Маслова, начальник правового департамента.
Также стало известно, что администрацию скоро покинет начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.
В мэрии Новосибирска произошли кадровые изменения. Команда нового мэра Максима Кудрявцева начинает формироваться, в то время как команда бывшего мэра Анатолия Локтя постепенно уходит из администрации.
Кто пришел?
Вице-мэром стал Евгений Попантонопуло, сменив Артема Скатова, отвечавшего за политические функции.
Также еще одним вице-мэром был назначен Максим Останин.
Ксения Антонова, которая ранее работала помощницей Максима Кудрявцева в Государственной думе, была назначена руководителем департамента организационно-контрольной работы мэрии. Её предшественником на этой должности был Сергей Кудрявцев.
Новым руководителем правового департамента стал Сергей Копырин.
Политологи предполагают, что процесс кадровых изменений в администрации Новосибирска ещё не завершен, и ожидают новых отставок представителей старой команды.
По информации на 20 мая, в администрации было открыто 81 вакантное место. Не все эти вакансии связаны с формированием новой команды: многие из них появились ещё при предыдущем главе города. Тем не менее, есть некоторые позиции руководителей подразделений администрации. Например, открыта вакансия начальника департамента транспорта и дорожного благоустройства. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.
Напомним, что Сиб.фм ведет рубрику «Отставки и назначения-2024».