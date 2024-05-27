Месяц работы на посту мэра Новосибирска: как изменилась команда Локтя при Кудрявцеве

В администрации Новосибирска происходят кадровые изменения.

С момента вступления Максима Кудрявцева в должность мэра Новосибирска прошел ровно месяц. Инаугурация состоялась 26 апреля. За последние 30 дней новый глава города принял ряд кадровых решений. Они свидетельствуют о том, что он намерен полностью обновить команду мэрии.

Кто ушел?

3 мая о своем уходе с поста главы администрации Центрального округа заявил Сергей Канунников.

В этот же день Сергей Кудрявцев, начальник департамента организационно-контрольной работы, подал заявление об увольнении.

6 мая в отставку подал Геннадий Захаров, заместитель мэра по организационной и кадровой работе.

Через два дня, 8 мая, мэрию покинул Георгий Жигульский, начальник департамента земельных и имущественных отношений.

13 мая в своем телеграм-канале Анна Терешкова, вице-мэр, написала о своем уходе из мэрии города.

14 мая стало известно, что Александр Горнштейн, начальник департамента связи и информатизации, подал заявление об увольнении.

15 мая по собственному желанию уволилась Маргарита Маслова, начальник правового департамента.

Также стало известно, что администрацию скоро покинет начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

В мэрии Новосибирска произошли кадровые изменения. Команда нового мэра Максима Кудрявцева начинает формироваться, в то время как команда бывшего мэра Анатолия Локтя постепенно уходит из администрации.

Кто пришел?

Вице-мэром стал Евгений Попантонопуло, сменив Артема Скатова, отвечавшего за политические функции.

Также еще одним вице-мэром был назначен Максим Останин.

Ксения Антонова, которая ранее работала помощницей Максима Кудрявцева в Государственной думе, была назначена руководителем департамента организационно-контрольной работы мэрии. Её предшественником на этой должности был Сергей Кудрявцев.

Новым руководителем правового департамента стал Сергей Копырин.

Политологи предполагают, что процесс кадровых изменений в администрации Новосибирска ещё не завершен, и ожидают новых отставок представителей старой команды.

По информации на 20 мая, в администрации было открыто 81 вакантное место. Не все эти вакансии связаны с формированием новой команды: многие из них появились ещё при предыдущем главе города. Тем не менее, есть некоторые позиции руководителей подразделений администрации. Например, открыта вакансия начальника департамента транспорта и дорожного благоустройства. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Напомним, что Сиб.фм ведет рубрику «Отставки и назначения-2024».