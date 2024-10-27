Концерт Глызина, ОРВИ и турнир лиги Hardcore Fighting Championship: итоги недели в Новосибирске

Сиб.фм рассказывает о важных событиях минувшей недели.

Избиения рабочими-мигрантами

18 октября в Горском микрорайоне Новосибирска произошло нападение на местных жителей со стороны мигрантов, которые укладывали асфальт во дворе. Эту информацию опубликовал телеграм-канал «Горский микрорайон Новосибирск».

Инцидент произошел возле дома № 54.

Как рассказали очевидцы, рабочие применили физическую силу и использовали лопаты и ломы против двух прохожих, угрожая им убийством.

Один из свидетелей рассказал корреспонденту Сиб.фм, что конфликт разгорелся из-за того, что у мигрантов спросили, есть ли у них проект, поскольку они неправильно выполнили асфальтирование дороги.

Концерт Xolidayboy

23 октября в Ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске состоялся концерт известного российского блогера и певца Xolidayboy, настоящее имя которого Иван Минаев. Выступление вызвало настоящий ажиотаж среди его многочисленных поклонников.

Перед началом концерта очередь перед входом в ЛДС растянулась на сотни метров. Кроме того, как отмечают жители Новосибирска, в самом здании не работал гардероб.

Карантин в школах и детсадах

Осенью во многих регионах страны наблюдается всплеск заболеваемости респираторными инфекциями. Из-за этого многие школы и детские сады закрываются на карантин.

Министерство образования Новосибирской области ответило на запрос корреспондента Сиб.фм, сообщив, что по состоянию на 23 октября из-за роста заболеваемости ОРВИ 20 классов в 16 общеобразовательных учреждениях перешли на дистанционное обучение.

Кроме того, работа 89 групп в 57 детских садах была приостановлена.

Концерт Алексея Глызина

В Новосибирске, 26 октября, на сцене ККК имени Маяковского состоялся концерт популярного российского эстрадного певца Алексея Глызина.



В ходе выступления артист исполнил множество известных хитов и в перерывах делился забавными историями из своей профессиональной жизни.

«Пояс победителя»

В субботу, 26 октября, на площадке «Сибирь-Арена» состоялся турнир лиги Hardcore Fighting Championship. На стадионе собрались тысячи новосибирцев и гостей из других городов, которые приехали в столицу Сибири, чтобы посетить это мероприятие.

Зрители смогли увидеть восемь ожесточенных боев, некоторые из которых закончились травмами и даже нокаутами.

На турнире также выступила известная певица из Новосибирска Пелагея, которая покорила всех своим мастерством и великолепным исполнением песен.