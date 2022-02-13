Первое за 40 лет золото в лыжной гонке, страшная находка на гаражной свалке и новые антирекорды по COVID: итоги выходных на Сиб.фм

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Главные события прошедших выходных по версии Сиб.фм.

В Новосибирске нашли человеческие останки на гаражной свалке, в регионе обновились антирекорды по COVID, а российские олимпийцы принесли стране первое за 40 лет золото в лыжной гонке – главные события прошедших выходных в обзоре Сиб.фм.

Победа на все времена: первое «золото» в лыжных гонках за 40 лет

Мужская сборная России победила в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Это первая победа России в данной дисциплине с 1980 года. Победу России принесли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Червоткин еще на стартовом этапе создал отрыв, который удержали остальные спортсмены.

Благодаря «золоту» лыжников российская сборная поднялась на 7-ю строчку в общем медальном зачете. Сейчас у России 14 наград, больше только у Норвегии.

Заполненные реанимации, ИВЛ и высокая смертность: в НСО снова обновились антирекорды по COVID

Сегодня в Новосибирской области вновь обновился антирекорд по суточной заболеваемости – на утро 13 февраля в регионе выявили еще 5 349 случаев COVID-19. Умерли еще 15 пациентов.

Помимо этого, в регионе резко выросло количество тяжелых больных с коронавирусом. Сейчас в отделениях реанимации находятся 304 человека, на ИВЛ – 43 пациента. Для сравнения, в минувший понедельник в реанимациях находилось только 258 ковидных больных. К аппаратам ИВЛ были подключены 33 пациента.

Назад в 90-е: страшная находка на гаражной свалке

Человеческий скелет нашли на стихийной свалке на месте бывшего гаражного кооператива в Кировском районе Новосибирска. Предположительно, останки принадлежат мужчине. После обнаружения скелета Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку.

Грязный свежий воздух: новосибирцам посоветовали не выходить на улицу

В Новосибирске по-прежнему не могут победить грязный воздух. Режим «черного неба» продлили до понедельника, а горожанам посоветовали не выходить на улицу и не открывать окна.

Качество воздуха в городе ухудшилось еще в пятницу. Этому способствует и морозная погода в регионе: с середины недели в областной центр пришло похолодание. Столбики термометров не поднимаются выше отметки в 20 градусов.

Теперь не скроется: полиция объявила в розыск водителя KIA, который протаранил троллейбус и сбежал с места ДТП

Сегодня в Новосибирске водитель арендованного KIA протаранил троллейбус, бросил автомобиль на месте происшествия и убежал. Полиция объявила мужчину в розыск. В ГИБДД отметили, что за побег с места ДТП мужчине грозит наказание в виде ареста на 15 суток или лишение водительских прав.