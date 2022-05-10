Красочный праздник в честь Дня Победы, отмена воздушного парада, пожары в частных домах и утонувший в реке мальчик — итоги выходных на Сиб.фм

Коллаж Сиб.фм; фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; фото с сайта pixabay.com

Как новосибирцы отметили День Победы, почему никому не удалось увидеть воздушный парад, в каких домах отключат горячую воду на следующей неделе, и из-за чего сгорели частные дома в двух районах города — главные события этих выходных в еженедельном обзоре Сиб.фм.

9 мая в Новосибирске прошло масштабное празднование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В 2022 году торжество прошло полностью в очном формате: жители города смогли присоединиться ко всем праздничным мероприятиям.

Правда, насладиться воздушным парадом новосибирцы не смогли: утром 9 мая стало известно об отмене пролёта военной авиации. Как объяснили в пресс-службе Центрального военного округа, причиной отмены стали неблагоприятные погодные условия. Из-за плохой погоды также были отменены воздушные парады в Москве и Санкт-Петербурге.

Тем не менее, все остальные мероприятия прошли в полном объёме.

Утром 9 мая жители Новосибирска смогли увидеть Парад Победы: в самом центре города стройным маршем прошли более двух тысяч военнослужащих, юнармейцев и кадетов. После пеших расчётов мимо жителей проехала колонна военной техники. Самые яркие кадры Сиб.фм показывал здесь.

После парада новосибирцы прошли в колонне «Бессмертного полка» с портретами своих родных, которые погибли в Великой Отечественной войне. Маршрут уже знаком и привычен многим жителям: ход колонны начался от Октябрьской магистрали, а завершился возле Дома офицеров. Здесь Сиб.фм показал самые трогательные фотографии, сделанные во время шествия.

Вечером с Михайловской набережной пустили залпы торжественного салюта — увидеть, каким был торжественный фейерверк, можно здесь.

Также 9 мая стал известен полный список районов, территорию которых затронет отключение горячей воды 12 мая. В этот СГК начнёт гидравлические испытания, чтобы проверить теплосети на плотность и прочность. Узнать, какие дома временно останутся без доступа к горячей воде, можно здесь.

Утро 10 мая началось с информации о красном уровне загрязнения воздуха. Уже не первый раз за майские дни сервис AirVoice, оценивающий качество воздуха, показывает 7 баллов из 10-балльной шкалы. При таких показателях не рекомендуется проводить длительное время на улице, а также воздержаться от активного проветривания помещений.

Также 10 мая стало известно о трагедии, произошедшей на реке Каргат: там 9 мая утонул 13-летний школьник. Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, мальчик отправился искупаться в компании ещё троих подростков.

«Двое детей зашли в реку и в какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи начали проверку по факту гибели школьника.

В ночь на 10 мая произошло ещё одно печальное событие: в Заельцовском районе загорелся один из частных домов, после чего пламя перешло ещё на несколько строений по соседству. Как рассказал очевидец, огонь повредил четыре соседних дома, информации о пострадавших и погибших не поступило.

Этой же ночью произошёл пожар в ещё одном частном доме, расположенном в Октябрьском районе. Там масштабы произошедшего были более ощутимыми: пламя охватило здание полностью, в результате чего обрушилась кровля. Как и в предыдущем случае, данные о погибших и пострадавших отсутствуют.