Отмена прямых выборов мэра Новосибирска, стихи про мусульман и замерзшие насмерть влюбленные – итоги недели на Сиб.фм

Густаво Зырянов, pixabay.com, тг-канал «Мэр_и_Я», сайт Правительства Новосибирской области, скриншот с видео. Коллаж Сиб.фм паблика "Инцидент Новосибирск", соцсети

О главных событиях в Новосибирске с 13 по 18 февраля – в итогах недели на Сиб.фм.

Почему в Новосибирске предложили отменить прямые выборы мэра, чем закончился видеоролик с оскорбительными стихами про мусульман и кем были влюбленные, замерзшие насмерть в Здвинском районе...

В Новосибирске предложили отменить прямые выборы мэра

Законопроект об избрании мэров Новосибирска и Кольцова муниципальными депутатами по итогам конкурса в Заксобрании региона поддержали фракции «Единой России», ЛДПР и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». С инициативой замены прямых выборов градоначальника на конкурсную процедуру выступила Общественная палата Новосибирской области.

В понедельник, 20 февраля, он будет рассмотрен на очередной сессии ЗС. По словам руководителя фракции ЕР в Заксобрании Валерия Ильенко, нет сомнений, что закон будет принят.

Эта система выборов уже работает во всех муниципальных районах, сельсоветах, трех из пяти городских округов области. Новый закон просто укрепит вертикаль власти в регионе.

Тела замёрзших мужчины и женщины нашли на берегу реки в Здвинском районе

Окоченевшие тела мужчины и женщины обнаружил случайный прохожий утром 16 февраля на берегу реки в селе Цветники Здвинского района. Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу, но ввиду сильного промерзания трупов провести ее пока не удалось, равно как и установить личность умерших.

Источники в правоохранительных органах сообщают, однако, что видимых следов насильственной смерти на телах обнаружено не было.

Местные жители утверждают, что погибшего мужчину завали Пахом. Он и его подруга Ольга вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем. Детей у пары не было. Цветниковцы считают, что пара так хорошо отметила День влюбленных, что не смогла даже добраться до дома. Они так и замерзли в обнимку.

Барабинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку.

В Новосибирске мать заставила встать сына на коленях извиняться за оскорбительный стих про мусульман

В Новосибирске школьник в раздевалке прочел одноклассникам оскорбительное стихотворение про мусульман. Видео попало в соцсети. Позже появилось второе видео, на котором мать мальчика бьет его по лицу и заставляет на коленях перед камерой просить прощения за свой проступок. Кто выложил второе видео в сеть, неизвестно.



Духовный лидер мусульман Новосибирской области Салим Шакирзянов счел наказание школьника ошибкой. Сотрудники профилактических служб проводят проверку по этому факту.

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко также уверена, что мать не имела права бить сына. За это ей может грозить административная ответственность. Пока семьей занимаются психологи.

Мать мальчика комментировать ситуацию отказалась.

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил Лапина на посту главнокомандующего ЦВО

Командующим Центральным военным округом стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил.

В Новосибирске суд во второй раз отстранил от должности вице-мэра Скатова

Судебный участок №7 в Дзержинском районе принял соответствующее решение 17 февраля.

Напомним, вице-мэра обвиняют в клевете. По данным следствия, Скатов распространил ложные сведения, порочащие честь и достоинство депутата Госдумы РФ в одном из телеграмм-каналов. В частности, он обвинил депутата в связях с одной из строительных фирм и лоббировании интересов высокопоставленных коллег.

Сам Скатов и его однопартийцы считают это давлением на городскую власть. Дело передано в суд.

В Новосибирской области начался эксперимент по выдаче цифровых разрешений на охоту

В Новосибирской области теперь можно получить электронное разрешение на добычу водоплавающей дичи. В регионе начал работать пилотный проект «Цифровая песочница» для охотников. Выдача разрешений на весенний охотничий сезон начнется в апреле. Оформить его можно будет через портал «Госуслуги».

В Новосибирске появилась новая поликлиника на 300 посещений в сутки

Лечебное учреждение в микрорайоне Новомарусино, построенное в рамках федерального нацпроекта «Здравоохранение», стало филиалом поликлиники № 18. Поликлинику оснастили самым современным оборудованием

Ожидается, что в день ее смогут посещать 300 горожан, в том числе 100 детей. Новую поликлинику построили с учетом дальнейшего разрастания микрорайонов, поэтому местные жители будут обеспечены доступной медицинской помощью на многие годы.

Десять сотрудников мэрии Новосибирска уволились после проверки на коррупцию

Администрацию Новосибирска проверил на коррупцию прокуроры.

По данным ведомства, после проверки к дисциплинарной ответственности было привлечено 14 чиновников, 10 из которых уволились еще до начала служебных разбирательств.

Сивак внес главе города Анатолию Локтю представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.