Возвращение Анны Кикиной, убийство пенсионерки и гибель двух детей при пожаре: итоги выходных в Новосибирске на Сиб.фм

Коллаж Сиб.фм
Сиб.фм рассказывает о важных событиях уходящих выходных.
По факту смертельного ДТП на трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» с двумя погибшими возбудили уголовное дело. Напомним, смертельное ДТП произошло около 17.30 накануне, 9 марта. За рулем автомобиля Honda Civic был мужчина 1987 года рождения. Он ехал по трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» из Новосибирска в сторону рабочего посёлка Ордынское. На 66 км дороги водитель не справился с управлением. В результате автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом Kia Grandbird, который ехал из Славгорода в Новосибирск.
Близкие пытаются найти свидетелей аварии в Ордынском районе, которая унесла жизни 33-летнего мужчины и его 3-летнего сына.
В Новосибирске подвели итоги областного Кубка по бодибилдингу, борьба за который прошла 11 марта. В чемпионате участвовали около 130 спортсменов в 15 категориях.
В категории «Бодибилдинг юниоры до 23 лет» победил единственный участник этой номинации — Александр Батраков из Новокузнецка. В категории «Классический бодибилдинг» победил Павел Козицын его тренер Сергей Фильчаков. Лучшим в «Пляжном бодибилдинге» из восьми участников стал спортсмен из Алтайского края.
Подробнее об итогах состязаний — на Сиб.фм.
Убийство было совершено в ночь с 9 на 10 марта. По данным следствия, задержанный пробрался в дом к 84-летней женщине, которая от шума проснулась. Земляк ударил ее ножом в шею, после чего похитил имущество и сбежал. Молодому человеку, который ранее ужу был судим, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области, в ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления — 18-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.
По данным следствия, сегодня днем, 11 марта, в п. Пролетарский Ордынского района загорелась одна из квартир в кирпичном двухквартирном доме. В пожаре погибли девочка 8 лет и мальчик 3 лет. Погибших похоронят 13 марта, в понедельник. Как ранее сообщал Сиб.фм, пожар в частном доме произошел днем в субботу, 11 марта. Двое детей — 8-летняя девочка и 3-летний мальчик — находились одни.
Где была мать детей, пока не известно. Однако источник Сиб.фм отмечает, что женщина пыталась попасть в горящий дом. Она голыми руками выбивала окна.
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина вернулась на Землю на корабле Crew Dragon утром 12 марта. Экипаж миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе возле города Тампа (штат Флорида). Кроме Кикиной, которая провела на МКС почти 6 месяцев, на борту космического корабля находились астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката. Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил к юбилею города увековечить память космонавта Анны Кикиной.
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