Возвращение Анны Кикиной, убийство пенсионерки и гибель двух детей при пожаре: итоги выходных в Новосибирске на Сиб.фм

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Сиб.фм рассказывает о важных событиях уходящих выходных.

Родственники ищут свидетелей ДТП под Новосибирском, в котором погибли отец и 3-летний сын

По факту смертельного ДТП на трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» с двумя погибшими возбудили уголовное дело. Напомним, смертельное ДТП произошло около 17.30 накануне, 9 марта. За рулем автомобиля Honda Civic был мужчина 1987 года рождения. Он ехал по трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» из Новосибирска в сторону рабочего посёлка Ордынское. На 66 км дороги водитель не справился с управлением. В результате автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом Kia Grandbird, который ехал из Славгорода в Новосибирск.

Близкие пытаются найти свидетелей аварии в Ордынском районе, которая унесла жизни 33-летнего мужчины и его 3-летнего сына.

Стали известны результаты Кубка Новосибирска по бодибилдингу-2023

В Новосибирске подвели итоги областного Кубка по бодибилдингу, борьба за который прошла 11 марта. В чемпионате участвовали около 130 спортсменов в 15 категориях.

В категории «Бодибилдинг юниоры до 23 лет» победил единственный участник этой номинации — Александр Батраков из Новокузнецка. В категории «Классический бодибилдинг» победил Павел Козицын его тренер Сергей Фильчаков. Лучшим в «Пляжном бодибилдинге» из восьми участников стал спортсмен из Алтайского края.

Подробнее об итогах состязаний — на Сиб.фм.

Убитая под Новосибирском 83-летняя женщина оказалась заслуженным учителем

Убийство было совершено в ночь с 9 на 10 марта. По данным следствия, задержанный пробрался в дом к 84-летней женщине, которая от шума проснулась. Земляк ударил ее ножом в шею, после чего похитил имущество и сбежал. Молодому человеку, который ранее ужу был судим, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области, в ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления — 18-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей в Ордынском районе

По данным следствия, сегодня днем, 11 марта, в п. Пролетарский Ордынского района загорелась одна из квартир в кирпичном двухквартирном доме. В пожаре погибли девочка 8 лет и мальчик 3 лет. Погибших похоронят 13 марта, в понедельник. Как ранее сообщал Сиб.фм, пожар в частном доме произошел днем в субботу, 11 марта. Двое детей — 8-летняя девочка и 3-летний мальчик — находились одни.

Где была мать детей, пока не известно. Однако источник Сиб.фм отмечает, что женщина пыталась попасть в горящий дом. Она голыми руками выбивала окна.

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина вернулась на Землю на корабле Crew Dragon

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина вернулась на Землю на корабле Crew Dragon утром 12 марта. Экипаж миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе возле города Тампа (штат Флорида). Кроме Кикиной, которая провела на МКС почти 6 месяцев, на борту космического корабля находились астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката. Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил к юбилею города увековечить память космонавта Анны Кикиной.