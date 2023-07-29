Следователи начали проверку кораблекрушения в Бердском заливе

В Новосибирской области следователи проверяют столкновение катера «Quicksilver» с волнорезом в акватории Бердского залива.

В Новосибирской области 53-летний мужчина пострадал при столкновении катера с волнорезом в Бердском заливе 29 июля. Об этом сообщает Восточное МСУ на транспорте СК РФ.

По данным следствия, днем в субботу житель Новосибирска на катере «Quicksilver» допустил столкновение с волнорезом на территории яхт-клуба. В итоге сам судоводитель получил травмы и был госпитализирован.

Пассажиров на борту катера не было.

"Судно получило незначительные повреждения борта, разлива топлива не обнаружено", — уточнили в ведомстве.

По факту инцидента начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 29 и 30 июля в Обском море проходит юбилейная 65-я парусная регата. В соревнованиях принимают участие 460 яхтсменов их 10 регионов России.