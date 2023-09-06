ЛДПР уверена: самая оптимальная губернаторская программа — у кандидата Лебедева

Как заявили в Новосибирском региональном отделении ЛДПР, партия полностью готова к приближающимся выборам губернатора Новосибирской области, которые состоятся 8, 9 и 10 сентября.

«У меня оптимальная программа, которая касается всех сфер жизни региона» — заявил кандидат на должность губернатора Новосибирской области от ЛДПР, заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Евгений Лебедев. — Проработан каждый пункт, и вся деятельность по этой программе будет служить исключительно интересам жителей области. Прежде всего, пора наводить порядок в самом Новосибирске, потому что за годы правления нынешней мэрии город пришел в упадок, и это для всех очевидно!»

В программе Евгения Лебедева шаги по развитию промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, повышению качества медицинской помощи и модернизации общественного транспорта. Также он планирует скорейшее расселение аварийного фонда и внедрение программы поддержки малоэтажного строительства «Малоэтажная Сибирь».

«В ЛДПР уверены, что следует сделать Новосибирск федеральным городом наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем, что позволит основную часть налоговых поступлений оставлять в самом Новосибирске, а значит — существенно повысит уровень и качество жизни сибирской столицы! Призываю вас обязательно прийти на выборы, ваш голос имеет очень большое значение!» — добавил кандидат.

Изготовлено кандидатом на должность губернатора Новосибирской области Лебедвым Евгением Владимировичем, г. Новосибирск.

Дата изготовления — 06.09.2023

Тираж — 1 экземпляр, по заказу кандидата на должность губернатора Новосибирской области Лебедева Евгения Владимировича.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Новосибирской области Лебедева Евгения Владимировича.