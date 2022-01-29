Карантин для школьников, убийство пассажира такси в Первомайском районе и скандальный логотип новогодней столицы — итоги недели 24-28 января на Сиб.фм

Фото: пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, Густаво Зырянова, Instagram @melekhovifilurin, Сиб.фм, vk.com, «МК в Новосибирске»

Убийство пассажира такси в Первомайском районе, смерть рабочего СГК в ожоговой реанимации, скандальная презентация логотипа новогодней столицы, приговор «агенту Кэт» и карантин для школьников — вспоминаем главные события минувшей недели в итоговом материале Сиб.фм.

Водителя такси задержали по делу об убийстве пассажира

В ночь на 24 января в Первомайском районе Новосибирска, возле остановки общественного транспорта «Разъезд Иня», был убит 27-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержали таксиста, который вёз умершего и его спутницу до улицы Твардовского.

По словам знакомой водителя, пассажиры показались мужчине людьми с зависимостью и отказывались оплачивать поездку, на этой почве возник конфликт. Таксист ударил молодого человека ножом, а после этого вызвал скорую и полицию.

В окружении мужчину называют «безобидным» и «миролюбивым» и не могут вспомнить, чтобы прежде при стычках с клиентами он устраивал разборки. Сиб.фм следит за развитием ситуации.

Скончался получивший ожоги при ремонте теплотрассы сотрудник СГК

В ожоговой реанимации Новосибирской областной клинической больницы скончался работник теплового подразделения СГК, пострадавший во время ремонта магистральной теплотрассы на пересечении улиц Бийской и Титова в конце 2021 года.

Напомним, у мужчины было обожжено 40 % тела. В СГК выразили соболезнования родным и близким и пообещали помочь.

Агентство «Мелехов и Филюрин» презентовало логотип новогодней столицы России

В число главных событий недели, безусловно, вошла нашумевшая презентация логотипа и айдентики проекта «Новосибирск — новогодняя столица России».

Дизайн представили в известном брендинговом агентстве «Мелехов и Филюрин», где также заявили, что он уже утверждён. Новосибирцы резко раскритиковали работу дизайнеров, заявив, что смотреть на плоды их трудов невозможно.

Впоследствии выяснилось, что говорить об утверждении дизайна преждевременно. Вице-мэр Анна Терешкова уточнила, что его согласуют только после окончания конкурса на создание снежинки — главного символа проекта. То же самое заявил и глава Новосибирска Анатолий Локоть.

Суд вынес приговор «агенту Кэт»

Жительницу Новосибирска Екатерину Калугину, получившую в СМИ прозвище «агент Кэт», Октябрьский районный суд 26 января приговорил к реальному сроку за хищение драгоценностей.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевшей стороны с Калугиной взыскан материальный ущерб на сумму 3 759 429 рублей.

Карантин для школьников

27 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что с 31 января в школах на территории региона вводится всеобщий карантин. Эпидемиологическая ситуация в области ухудшается, в «омикронную» волну коронавирусом всё чаще заболевают дети, отметил он.

28 января замглавы региона Сергей Нелюбов уточнил, как именно проведут карантин учащиеся разных классов. Сиб.фм писал об этом в материале по ссылке.

В воскресенье, 30 января, на сайте традиционно выйдут итоги выходных.