Перестрелка риэлторов, минирование школ и споры из-за орангутана Бату - итоги выходных на Сиб.фм

Коллаж Сиб.фм

Главные события прошедших выходных по версии Сиб.фм.

Нашествие крыс в Академгородке, сообщения о минировании школ в Искитимском районе, сотни человек в очереди на сдачу ПЦР-теста — главные события прошедших выходных в обзоре Сиб.фм.

Крысы выжили собак

Обилие крыс на улице пугает прохожих в Советском районе Новосибирска. Крысы вылезли из канализации на перекрёстке улиц Демакова и Российской. По словам местных жителей, грызуны уже «выжили собак» и свободно бегают по улице.

Большинство пользователей соцсети пришли к выводу, что нашествие крыс – результат борьбы жителей многоэтажек см кошками, живущими в подвалах. По совам знатоков, там, где живет популяция кошек, крысы обитать не будут.

Конфликт двух риэлторов перерос в потасовку со стрельбой. Конфликт начался из-за коттеджа на улице Дальневосточной, который сдается в аренду. Один риелтор обвинил другого в незаконной рекламе коттеджа, на которую не давал согласия собственник. Он добавил, что мужчина при этом действует нелегально, так как не зарегистрирован в качестве риелтора. В ходе перепалки второй риелтор полез в карман, его оппонент испугался и выстрелил в него из газового пистолета. О происшествии рассказали в региональном МВД в субботу, 5 февраля.

"Минирование" школ Искитимского района

Вечером 5 февраля в 14 школ Искитимского района пришли сообщения с информацией о том, что образовательные учреждения заминированы. Автор угрожал взорвать учебные заведения во время занятий, если на указанный в послании счёт не переведут 50 тысяч рублей. При этом письмо заканчивалось фразой: «Но это может быть и шутка, так что думайте».

Такие сообщения поступили директорам 14 школ из разных муниципальных образований Искитимского района. Информацию об угрозах взрыва педагоги передали в полицию. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

Напомним, 19 января детские сады, школы и университеты Новосибирска получили информацию о том, что здания учреждений заминированы. «Я заберу жизни ваших детей», — заявлял автор рассылки. А 27 января сообщения о минировании получили торговые центры города и несколько судов.

Страсти по Бату

Мэрия Новосибирска организовала голосование за талисман города. Новосибирский зоопарк выдвинул в кандидаты орангутана Бату, которого стали активно пиарить многие блогеры и политики. Сейчас у орангутана уже больше 50 % голосов – за него голосуют жители всей России.

Орангутана поддержал и известный блогер Илья Варламов, который в своем Telegram-канале призвал россиян поучаствовать в выборах новогоднего талисмана Новосибирска и проголосовать за орангутана. Блогер и политик Максим Кац отреагировал на призыв Варламова постом в Twitter: «Илья Варламов назначен руководителем предвыборного штаба новосибирского орангутана Бату». Голосовать за обезьяну также призывает новосибирский оппозиционный политик Сергей Бoйко.

Сейчас орангутан лидирует в опросе на муниципальном портале. За него отдали голоса больше 50 % россиян. Итоги голосования мэрия подведет уже в понедельник, 7 февраля.

Очередь за ПЦР-тестом

В воскресенье 6 февраля в Новосибирске в поликлинике №13 желающие сдать ПЦР-тест встали в очередь из нескольких сотен человек.

По словам жительницы Новосибирска, поликлиника оказалась не готова к наплыву людей в выходной день — гардероб в больнице не работал, не было стульев, помимо этого людям пришлось стоять в толпе без соблюдения социальной дистанции. Автор снимка отстояла в ожидании теста больше двух часов.

Представители поликлиники №13 объяснили происходящее очередным всплеском заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Нагрузка на врачей, согласно заявлению администрации, увеличилась почти в десять раз.

Ранее Сиб.фм писал о том, что у отделения больницы № 3 на Ветлужской, 8 в Новосибирске с 31 января стали появляться очереди. Как оказалось, жители ОбьГЭСа начали массово сдавать ПЦР-тесты на ковид. Люди жалуются, что кабинетов, в которых забирают мазки, мало, и порой приходится стоять в ожидании на улице часами.

Напомним, что многие жители Новосибирска не могут не только сдать ПЦР-тесты, но и дождаться результатов.