Арест Кологривого и секс-скандал в ХК. Опубликованы громкие скандалы в Новосибирске за 2024 год

За 2024 год Новосибирск стал свидетелем череды громких скандалов. В начале года популярный актер Никита Кологривый укусил официанту в новосибирском ресторане и попал за решетку, а в конце тренер молодежной хоккейной команды оказался в центре секс-скандала. Сиб.фм вспомнил все подобные события этого года, подробнее — в материале.

«Погнал маленько»: дебош Никиты Кологривого

Никита Кологривый часто мелькал в новосибирских новостях в конце прошлого года. Все началось с того, что актер в разговоре с другими блогерами, журналистами часто высказывался негативно в сторону коллег по цеху. В связи с этим вокруг артиста возникло множество скандалов.

Так, Кологривый раскритиковал роли Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского, назвав их скучными. Актрису Александру Бортич он упрекнул в отсутствии образования, также ему не понравилась игра актера Данилы Козловского в фильмах «Духless»: он назвал его лжеартистом.

В марте 2024 года Никита посетил родной город Новосибирск, но и тут не обошлось без скандала. Изначально он приехал на кинофестиваль «Семейные традиции». Тогда артист заставил ждать своих поклонников на фан-встрече несколько часов.

А в ночь с 18 на 19 марта Кологривый устроил дебош в местном ресторане. Актер в сильном алкогольном опьянении «применял физическое воздействие на сотрудников». Пострадала и официантка, с которой Никита начал флиртовать, но та отказала ему и актер укусил ее за ногу.

Кологривого быстро задержали сотрудники полиции. Центральный районный суд арестовал актера на 7 суток. В суде Кологривый раскаялся за дебош.

«Это было случайно, я был не в себе — я думал, что это были мои товарищи. Это была чистая случайность, горячка. Я уже извинился, готов ещё раз — считаю, в таких случаях мужчина должен извиняться», — передавал тогда слова артиста корреспондент Сиб.фм.

27 марта Кологривого выпустили на свободу. Скандальный актер быстро вышел из здания, сел в машину и уехал. На вопросы журналистов отвечать не стал.

В последствии во время интервью на YouTube-канале Лауры Джугелии Никита Кологривый заявил, что испытывал психологические проблемы перед дебошем. Он также уточнил, что у официантки, которую укусил в разгаре своих эмоций, не было претензий к нему на следующее утро, и он даже позвонил ей, чтобы извиниться.

«Я так скажу: я никогда не ищу драки первым и считаю, что здесь погнал маленько», — ответил актер.

Последствия кинофестиваля с Кологривым – новый скандал и арест гендиректора Зырянова

В 2024 году генеральный директор «Корпорации развития Новосибирской области» Александр Зырянов стал фигурантом сразу четырёх эпизодов уголовных дел о взятках.

Как рассказал источник Сиб.фм, близкий к ситуации, его обвиняют в том, что он оплатил рекламу и PR в региональных СМИ, которые освещали кинофестиваль «Семейные традиции». На этом фестивале как раз был скандально известный актер Никита Кологривый. Сумма, фигурирующая в уголовном деле, составляет 9,5 миллионов рублей.

Версия следствия: в период с января по март 2024 года руководители акционерных обществ, действуя по предварительному сговору, получили взятку от представителей коммерческих организаций в виде оказания услуг неимущественного характера на сумму более 9,5 млн рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на сумму свыше 64 млн рублей.

Зырянов комментировал свой арест уже в зале суда:

«Как может быть взяткой проведение мероприятия, а именно фестиваля “Семейное кино”, согласованное администрацией президента, одобренное предвыборным штабом кандидата в президенты и проведенное по договору с ЦИК», — сказал Александр Зырянов на заседании Заельцовского районного суда 4 июня.

Адвокат Зырянова Роман Кандауров считает обвинения в отношении Александра Зырянова абсурдными и надуманными. По словам Кандаурова, за четыре месяца было проведено собственное адвокатское расследование. Защитой к участию в уголовном деле был привлечен специалист-лингвист, который исследовал все платные публикации, посвященные кинофестивалю.

В декабре стало известно, что сумма взяток, которую инкриминируют Александру Зырянову, превысила 15 млн рублей.

Депутат Украинцев: нахамил журналисту, а через несколько месяцев отправился в СИЗО за взятку

Еще одним громким событием 2024 года стал арест бывшего кандидата в мэры Новосибирска Игоря Украинцева. Депутат был задержан в своей квартире и обвинён в получении взятки в крупном размере.

Арест Украинцева случился в мае, а за несколько месяцев до задержания, депутат оказался замешан в не менее резонансном скандале. 7 апреля, около озера Жемчужное прошёл митинг – поводом для общественной встречи стало сохранение водоёма. Собрание закончилось заявлением в полицию – Игорь Украинцев накричал на журналиста.

Корреспондент Дмитрий Полушин пытался взять комментарий у депутата, но тот ему ответил:

«Пока вы не станете опять независимым СМИ комментариев не будет».

Полушин рассказывал Сиб.фм свою версию произошедшего:

«Я шел в метрах четырех [на митинге], ко мне подошел человек, которого я ранее видел в качестве охранника. Когда я стал поворачивать камеру в его сторону, он кулаком ударил по ней. Вел себя агрессивно, схватил штатив с камерой и попытался вырвать его из рук».

После случившегося Полушин отправился в отдел полиции «Заельцовский» писать заявление.

Украинцев объяснял инцидент тем, что у его сопровождающих не выдержали нервы, потому что, по его словам, журналисты постоянно тыкали камерой им в лицо. Депутат тогда заявил, что рядом с ним шли не его коллеги, а просто соседи, которые были на митинге.

Отметим, что судебное разбирательство по делу Украинцева все еще продолжается, а срок его задержания был продлён до 29 января 2025 года. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Поборы в «Горностае»: увольнение классного руководителя

В конце августа разразился скандал вокруг элитной новосибирской гимназии «Горностай». Родители учеников первого «В» класса обвинили классного руководителя и родительский комитет в незаконном сборе денежных средств на нужды класса. Суммы варьировались от 4000 рублей на ремонт до дополнительных взносов на канцтовары. При этом, как утверждали родители, состояние класса не требовало капитального ремонта, а необходимые учебные материалы должна была обеспечить школа.

Одна из родительниц Анна рассказывала Сиб.фм о давлении со стороны классного руководителя и о попытке вернуть уже внесенные средства. По ее словам, в июне у них прошло собрание в классе. Тогда всех устроил ремонт: стены были в хорошем состоянии, не было ни трещин, ни отваливающихся кусков, нужно было просто сделать генеральную уборку. Но 8 августа родительский комитет объявил о планах провести ремонт в классе и попросил внести по 4000 рублей до 16 числа. Это предложение не устроило некоторых взрослых.

После публикации информации в СМИ и соцсетях, классный руководитель была отстранена от работы.

Скандал с выселением директора новосибирского цирка

В августе 2024 года новосибирцы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить директора Новосибирского цирка Сергея Шабанова.

Граждане выразили обеспокоенность его возможным увольнением, которое, по их мнению, спровоцировано конфликтом с новым руководством цирка. Все началось после заключения договора с ООО «Фудкорт Плюс». Компании предоставили приоритетное право на торговлю в цирке. Резкое повышение цен на товары вызвало протест Шабанова, что, предположительно, стало причиной угрозы увольнения.

Хотя Росгосцирк первоначально заявлял о планируемом увольнении, позже организация опровергла эти сведения, сославшись на то, что Шабанов находится на больничном. Вместе с тем, Росгосцирк озвучил ряд претензий к директору, включая неоплату отпусков, незаконную торговлю меховыми изделиями (2015 год), невыполнение плана (2016 год), несогласованные сделки (2018 год), и грубые нарушения трудового законодательства в финансовой сфере (май 2024 года).

Отмечалось, что торговля в фойе цирка велась без конкурсов, но с согласия Минкультуры РФ и ТУ Росимущества НСО.

Шабанова выселили из гостиницы цирка, где он проживал. Согласно трудовому договору, ему полагалась либо жилплощадь, либо компенсация.

Секс-скандал в ХК «Новосибирские снайперы»

В ноябре тренера молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сибирские снайперы» Вадима Берестова заподозрили в сексуализированных домогательствах к несовершеннолетним игрокам.

Как сообщал «Спорт-Экспресс», Берестов, занимавший должность тренера по физической подготовке, был отстранен от работы с командой. По данным издания, поводом для этого стали жалобы двух хоккеистов.

Сам Берестов прокомментировал ситуацию, отметив, что у любого конфликта всегда «две стороны»:

«Я могу лишь сказать, что у всего есть две стороны. Переживаю, что из-за этой ситуации может пострадать моя семья», — заявил он в разговоре с «СЭ».

Пресс-служба ХК «Сибирь» подтвердила факт инцидента, сообщив, что клуб получил уведомление о подаче заявления на сотрудника молодежной команды в правоохранительные органы Новосибирска.

Ранее Сиб.фм рассказывал о громких арестах 2024 года в Новосибирске.