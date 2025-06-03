Владимир Гутенев передал бойцам коптеры и необходимое для фронта

02 июня первый вице-президент Союза машиностроителей России, глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенёв начал свою рабочую неделю в Самарской области с помощи бойцам в рамках гуманитарной акции #ВсегдаРядом.

В ходе визита была передана очередная партия гумпомощи на сумму свыше 5,3 млн. рублей бригаде спецназначения Центрального военного округа, выполняющей задачи в зоне СВО. Это мероприятие подчеркивает приоритетность поддержки защитников Отечества в рамках региональной работы депутата.

«Переданный бойцам спецназа груз включает критически важные средства: квадрокоптеры для разведки, современные устройства биоритмической стимуляции отечественного производства для восстановления раненых, тактические аптечки и другое специализированное оборудование. Это не последняя отправка такого рода, СоюзМаш России и впредь будет обеспечивать действенную, практическую помощь нашим воинам и пострадавшим жителям», — подчеркнул Владимир Гутенёв.

Акция «Всегда рядом» имеет системный характер, высокую социальную значимость и была запущена по распоряжению главы СоюзМаш России Сергея Викторовича Чемезова для помощи жителям Донбасса сразу после начала СВО в контуре добровольческих инициатив «Единой России». Помощь оказывается жителям новых регионов (как находящихся в ПВР, так и направляется непосредственно на территории), а также нашим защитникам в зону СВО. С тех пор на помощь бойцам, их семьям и гражданскому населению только через центральный аппарат Союза направлено более 703 млн. рублей.

Существенный вклад в гуманитарную миссию вносит Воронежское отделение Союза машиностроителей России (ВРО СоюзМаш), куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева. Совместно с ВРО СоюзМаш, банком НОВИКОМ и благотворительным фондом «Отечество» оказывается помощь школам Луганской Народной Республики – доставляются строительные материалы, проводятся ремонтные работы, учебные классы оборудуются современной техникой для профильного обучения. Отдельное внимание уделяется сохранению культурного и исторического наследия. Восстановленные памятные места на вновь присоединенных территориях призваны напоминать молодежи о героической истории нашей страны и воспитывать чувство гордости за подвиги предков.

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