В Новосибирской области подвели итоги проекта «Энергокружки» для школьников

20 мая в Бердске состоялся «выпускной» проекта «Энергокружки». В мероприятии приняли участие школьники и преподаватели из нескольких образовательных учреждений региона.

Проект стартовал в 2024 году и направлен на раннюю профориентацию подростков и развитие интереса к профессиям в сфере энергетики. В рамках программы ученики 8–9 классов изучают физику и основы электроэнергетики через лабораторные работы, мастер-классы, экскурсии и практические занятия.

Сейчас занятия проходят в школах Новосибирска, Бердска и Чулыма. В завершившемся учебном году обучение прошли около 60 школьников — это в четыре раза больше, чем в первый год работы проекта.

Участники посещали энергообъекты, диспетчерские центры и электротехнические лаборатории, знакомились с современным оборудованием и работой энергетической системы. Отдельное внимание уделялось правилам электробезопасности и оказанию первой помощи.

Также для школьников организовали профориентационные встречи на базе вузов и профильных колледжей региона.

По итогам года три участника проекта из Новосибирской области вышли в финал Всероссийской олимпиады школьников группы «Россети». На торжественной церемонии выпускникам вручили памятные подарки и отметили лучших учеников программы.