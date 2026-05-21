сегодня
21 мая, 17:20
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 13:20
общество

Редкое издание 1861 года: новосибирец продаёт крошечную богословскую книгу

Фото: Сиб.фм
На одной из интернет-площадок Новосибирска обнаружили необычный лот — старинный псалтырь 1861 года выпуска. Продавец оценил антикварное издание в 30 тысяч рублей.

Главная особенность экземпляра — его миниатюрные размеры. Книга достигает всего десяти сантиметров в длину и пяти в ширину. В XIX веке такие карманные издания пользовались популярностью у путешественников — их удобно было брать с собой в дорогу.

Псалтырь относится к богословской литературе и может привлечь внимание коллекционеров религиозных предметов, а также тех, кто собирает редкие печатные книги.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска продает монету времен Древнего Рима за 4500 рублей.

Кристина Уколова
Журналист

