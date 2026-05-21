Южноамериканский вирус не дошёл до Новосибирска — в регионе спокойно, заявили врачи

Новый вирус из Южной Америки не заставит планету вновь массово носить маски — вопреки тревожным ожиданиям, пандемия ковида шестилетней давности не повторится. Появление в Новосибирской области хантавируса «Андес» крайне маловероятно, заявили инфекционисты. Да, этот штамм передаётся от человека к человеку, но для заражения нужен очень близкий контакт, а инкубационный период растягивается на несколько недель. Локальные вспышки удаётся быстро подавлять.

Главный инфекционист региона Лариса Позднякова пояснила, что случаи заболевания на круизном лайнере объяснимы — в замкнутом пространстве люди взаимодействуют слишком тесно. В Новосибирской же области, к счастью, всё спокойно, ни одного случая не зафиксировано.

Всего в природе насчитывается около сорока штаммов хантавируса, и только южноамериканский «Андес» умеет передаваться между людьми. Остальные путешествуют исключительно с грызунами. В Сибири каждую весну активизируется свой — «Хантаан». В зоне риска прежде всего жители сёл и дачники. Мыши и крысы бесчинствуют на участках, а люди вдыхают заражённую пыль.

Кандидат биологических наук Сергей Седых уточнил, что симптомы сибирского хантавируса напоминают ковидные: высокая температура, слабость, плюс сильные боли в пояснице — как при проблемах с почками. Однако защита от мышиной лихорадки совсем иная. Маска бесполезна. Спасают влажная уборка с дезинфекцией, причём подметать веником или пылесосить специалисты не советуют — это только поднимет заражённую пыль в воздух. Продукты нужно держать в герметичных контейнерах, а в домах и на дачах регулярно уничтожать грызунов. Эти нехитрые меры надёжно защитят от инфекции и гарантированно не допустят глобальной пандемии.

