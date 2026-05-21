В Новосибирском госуниверситете появился «умный шлагбаум»

Сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ создали автоматический шлагбаум с ИИ для парковок.

Разработка способна без участия человека пропускать на закрытую территорию автомобили из «белого списка», спецтранспорт и машины гостей по временным пропускам.

Как сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета, ранее подобный шлагбаум уже начал работать на территории Высшего колледжа информатики НГУ. Система распознавала номера автомобилей, внесённых в базу данных, и автоматически открывала проезд.

Теперь управление устройством передали ИИ-агенту. Разработчики отмечают, что это позволит расширить возможности системы, повысить её надёжность и сократить необходимость вмешательства человека.

ИИ-агент способен самостоятельно принимать решения, выстраивать алгоритм действий и использовать сторонние сервисы или базы данных. Например, система может сообщить о неисправности шлагбаума ответственным сотрудникам или попытаться устранить проблему самостоятельно.

По словам программиста Центра ИИ НГУ и преподавателя ВКИ НГУ Никиты Дорошенко, агент получает необходимые данные из различных источников, включая базы данных и системные журналы.