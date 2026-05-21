сегодня 14:40
общество

Жителю Новосибирска ограничили свободу за незаконное хранение боеприпасов

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Барабинский районный суд вынес приговор Леониду Рисову по делу о незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщили в сообществе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

По данным следствия, 24 марта 2025 года сотрудники УФСБ по Новосибирской области во время обыска в доме мужчины нашли 45 патронов к нарезному оружию калибра 5,56×45 мм и 5,6 мм.

В суде обвиняемый вину не признал. Он заявил, что боеприпасы мог оставить знакомый, приезжавший на охоту ещё до 2014 года, а сам он якобы не знал о патронах.

Суд счёл эти доводы неубедительными и признал мужчину виновным. Ему назначили один год ограничения свободы с рядом установленных ограничений.

Игорь Кириченко
Журналист

