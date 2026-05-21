Штрафы за земляные работы в Новосибирской области могут вырасти до 300 тысяч рублей

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области поддержал в первом чтении законопроект, который ужесточает наказание за нарушения при проведении раскопок и других земляных работ. Информация об этом появилась на сайте регионального парламента.

Зампредседателя Совета депутатов Новосибирска Андрей Гудовский пояснил, что сейчас подобные нарушения квалифицируются как общие случаи несоблюдения правил благоустройства. Однако действующие суммы штрафов он назвал недостаточно эффективными.

По словам депутата, после земляных работ на улицах и во дворах нередко остаются разбитые дороги, покорёженные тротуары и испорченные газоны. Восстановление территорий либо сильно затягивают, либо выполняют кое-как.

Новый законопроект предлагает ввести отдельные штрафы за такие нарушения. Для обычных граждан — от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 25 до 40 тысяч. Для юридических лиц — от 150 до 300 тысяч рублей.

В региональном парламенте отметили, что только за прошлый год в Новосибирске зафиксировали более трёх тысяч жалоб от жителей на нарушения при проведении земляных работ.

