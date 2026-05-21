сегодня 15:40
общество

В Новосибирской области начался сезон сбора папоротника — у жителей всего несколько недель

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
В Новосибирской области стартовал сезон сбора папоротника-орляка. Местные жители торопятся заготовить этот лесной деликатес — время ограничено всего несколькими неделями. Если опоздать, растение становится жёстким и непригодным в пищу.

Как рассказали «Новосибирские новости», орляк можно найти в лесах, на лесных опушках и в затенённых местах. Собирать разрешается только молодые побеги длиной 20–30 сантиметров, пока их верхушки ещё закручены в спираль. Сезон длится с середины мая до начала июня — точные сроки зависят от погоды. Важное предупреждение: не стоит собирать папоротник вблизи автомобильных трасс, а также нужно сверяться с Красной книгой, чтобы случайно не повредить редкие охраняемые виды.

По вкусу орляк напоминает лесные грибы. Его добавляют в салаты, варят с ним супы и готовят горячие блюда. Перед приготовлением свежие побеги обязательно вымачивают, чтобы убрать горечь. Солёный папоротник достаточно просто промыть в воде. Один из популярных рецептов: отварной орляк смешивают с обжаренными овощами и заправляют соевым соусом.

Папоротник-орляк любят не только в России, но и в азиатских странах, где его высоко ценят за полезные свойства. В Японии из него производят крахмал, а в Новой Зеландии и Северной Америке он входит в повседневный рацион местных жителей.

Кристина Уколова
Журналист

