сегодня 16:20
общество

В Новосибирске за сутки вывезли 430 тонн грязи — работали 440 машин и 300 рабочих

Фото: Сиб.фм / мэрия Новосибирска
За минувшие сутки в Новосибирске с улиц и дорог вывезли 430 тонн грязи. Для наведения порядка в городе задействовали 440 единиц спецтехники и 300 дорожных рабочих. Данные привели в пресс-службе городской администрации.

Коммунальщики убрали 366 кубометров мусора. В порядок привели 885 километров дорог и тротуаров, 535 остановок общественного транспорта, 190 дорожных знаков, 108 островков безопасности и парковочных карманов.

Кроме того, очистили 10 250 погонных метров бетонных барьерных ограждений (типа «джерси») и 17 600 погонных метров волнообразных ограждений.

Сегодня, 21 мая, в первую смену на уборку вышли 258 машин. Работы идут на улицах Гоголя, Семьи Шамшиных, Железнодорожной, Светлановской, Станиславского, Прокопьевской, Обогатительной, Берёзовой, Ипподромской, Королёва, Бориса Богаткова, Декабристов, Экваторной, Русской, а также на Бугринском мосту.

Ранее сообщалось, что мэр Новосибирска получил представление прокуратуры за грязь и пыль во время «черного неба».

Кристина Уколова
Журналист

