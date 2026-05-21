сегодня 16:00
общество

Сергей Нелюбов: «НГПУ участвует в совершенствовании программ высшего педагогического образования страны»

Фото: Пресс- центр НГПУ, Александр Терентьев / опубликовано СИБ.ФМ
НГПУ включен в работу по актуализации предметно-методических модулей «Ядра высшего педагогического образования» в рамках реализации Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ.

Речь идет не о формальном пересмотре документов, а об обновлении содержания подготовки будущих учителей. В рабочие программы дисциплин и практик необходимо включить современные предметные подходы, актуальные методики, цифровые инструменты и практико-ориентированные решения, с которыми педагог сегодня сталкивается в реальной школе.

— Участие НГПУ в этой работе — это признание экспертного потенциала университета. Сегодня важно не просто сохранить сильные традиции отечественного педагогического образования, но и наполнить их современным содержанием. Будущий учитель должен быть готов к реальным задачам школы: работать с разными детьми, использовать новые технологии, проектировать урок, видеть связь предмета с жизнью. Именно на это направлена актуализация Ядра высшего педагогического образования, — отметил ректор НГПУ Сергей Нелюбов.

НГПУ участвует в работе сразу по нескольким направлениям: «Изобразительное искусство», «Технология (Труд)», «История» и «Русский язык».

Актуализация Ядра высшего педагогического образования позволит сделать подготовку будущих педагогов более современной, практико-ориентированной и связанной с реальными задачами российской школы.

Галина Дидан
