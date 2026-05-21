30 берёз и 15 черёмух: Новосибирск присоединился к международной акции «Сад Памяти»

В сквере Героев Донбасса состоялась высадка 30 берёз и 15 черёмух в рамках международной акции «Сад Памяти». Мероприятие проходит по всей стране в память о погибших в Великой Отечественной войне. Участие в акции принял и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Глава города отметил, что Новосибирск, несмотря на непогоду, присоединился к международной инициативе, цель которой — высадить 27 миллионов деревьев в память о тех, кто отдал жизни за Победу. Он подчеркнул, что рад активному участию молодёжи, и добавил, что в городе реализуется масштабная программа озеленения: в прошлом году было высажено более 32 тысяч деревьев и кустарников, благоустроено 11 парков. В текущем году работы продолжатся в парке «Чемской берег» в Кировском районе, скверах имени Бугакова в Октябрьском районе, имени Демакова в Советском районе, а также в парке «Каменка» в Дзержинском районе. Высадка деревьев во дворах и скверах будет проходить совместно с жителями, волонтёрами и представителями ТОСов.

Акция «Сад Памяти» проводится по поручению Президента РФ в седьмой раз. Она входит в федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» и охватывает все субъекты Российской Федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также дружественные зарубежные страны. Общий старт состоялся 18 марта в Республике Крым, завершится акция 22 июня 2026 года — в День памяти и скорби.

Организаторами выступают АНО «Сад Памяти», всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. В НСО мероприятие курирует министерство природных ресурсов и экологии.

В высадке деревьев в сквере Героев Донбасса приняли участие представители «Волонтёров Победы», проекта «Герои НовоСибири», ТОСов и военно-патриотических клубов. Для озеленения использовали берёзу повислую Далекарлийскую — сорт, устойчивый к морозам и городскому воздуху, не цветущий и безопасный для аллергиков.