сегодня 15:20
общество

В Новосибирском зоопарке родились три дальневосточных леопарда

Фото: Сиб.фм / Новосибирский зоопарк
В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило сообщили о рождении трёх котят дальневосточного леопарда. Об этом 21 мая рассказали в телеграм-канале учреждения.

Детёныши появились на свет 20 апреля. Их родителями стали леопарды Хилари и Дава. Ранее, в 2024 году, у пары уже родилась первая дочь.

Как объяснила зоолог Юлия Коновалова, в первые недели Хилари прятала малышей в логове и не подпускала к ним посторонних. Лишь несколько дней назад котята начали выходить наружу и знакомиться с окружающей территорией.

Сейчас сотрудники зоопарка уже провели малышам чипирование и дегельминтизацию. Среди новорождённых — два самца и одна самка.

Игорь Кириченко
Журналист

