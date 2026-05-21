В Новосибирском зоопарке родились три дальневосточных леопарда

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило сообщили о рождении трёх котят дальневосточного леопарда. Об этом 21 мая рассказали в телеграм-канале учреждения.

Детёныши появились на свет 20 апреля. Их родителями стали леопарды Хилари и Дава. Ранее, в 2024 году, у пары уже родилась первая дочь.

Как объяснила зоолог Юлия Коновалова, в первые недели Хилари прятала малышей в логове и не подпускала к ним посторонних. Лишь несколько дней назад котята начали выходить наружу и знакомиться с окружающей территорией.

Сейчас сотрудники зоопарка уже провели малышам чипирование и дегельминтизацию. Среди новорождённых — два самца и одна самка.