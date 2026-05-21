За три года число пациентов с болезнями щитовидной железы в НСО выросло на 14 тысяч

В Новосибирской области зафиксирован резкий рост числа людей с патологиями щитовидной железы. За три года количество таких пациентов увеличилось на 14 тысяч. По данным регионального Минздрава, на начало 2026 года официально насчитывается 72 тысячи взрослых с подобными диагнозами. Для сравнения: в 2023 году их было 58 тысяч. Рост наблюдается по всем основным направлениям — эндемический и узловой зоб, а также субклинический гипотиреоз.

Главный эндокринолог области Олеся Шабельникова пояснила, что основная причина — нехватка йода. Этот микроэлемент критически важен для производства гормонов, регулирующих метаболизм. При его дефиците щитовидная железа начинает работать в усиленном режиме, что приводит к разрастанию тканей и увеличению органа. Длительная нехватка йода также провоцирует гипотиреоз — состояние, при котором все процессы в организме замедляются. Человек быстро устаёт, постоянно хочет спать, начинает хуже запоминать информацию, его кожа становится сухой и бледной.

Самый эффективный способ профилактики — использовать йодированную соль. В школах и государственных учреждениях региона это правило соблюдается неукоснительно. Однако опросы показывают, что среди обычных жителей йодированную соль выбирают лишь около 64 процентов. Остальные 36 процентов добровольно остаются в группе риска. Без достаточного количества йода в щитовидной железе образуются узлы — в тяжёлых случаях орган приходится удалять хирургическим путём. Кроме того, дефицит йода способен вызывать сбои в работе сердца.

