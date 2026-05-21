В Новосибирск доставили в суд предполагаемого убийцу вице-мэра Игоря Белякова

В Новосибирский районный суд доставлен Ринат Ганеев, которого обвиняют в убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова, совершённом ещё в 2001 году. По версии следствия, Ганеев, в прошлом участник ОПГ «Труновские», был непосредственным исполнителем резонансного преступления, которое долгие годы оставалось формально нераскрытым.

Кто такой Ринат Ганеев?

Фигурант дела — бывший член одной из самых жестоких банд Новосибирска, известной как «Труновские». В криминальных кругах Ганеев имел репутацию «штатного киллера» группировки. Спустя четверть века после убийства его этапировали в Новосибирск, и сегодня, 21 мая, он предстал перед судом.

История преступления: что известно об убийстве

Игорь Беляков, занимавший пост вице-мэра Новосибирска, был застрелен в 2001 году. Долгое время личность заказчика оставалась неизвестной, а непосредственным исполнителем следствие считало Александра Каталицкого — участника чеченской кампании и профессионального снайпера. В 2005 году Каталицкого приговорили к 14 годам лишения свободы, и на этом громкое дело, казалось, было закрыто.

В 2025 году приговор Каталицкому был обжалован, что послужило толчком к пересмотру дела. За год до этого, в 2024 году, в новосибирское СИЗО этапировали двоих лидеров «Труновских» — Александра Трунова и Анатолия Радченко. Уже тогда источники, близкие к следствию, утверждали: силовики проверяют их на причастность к убийству не одного, а сразу двух вице-мэров Новосибирска.

Сегодня в суд доставлен не только Ганеев, но и сам Александр Трунов — ему планируют продлить меру пресечения.

Дело об убийстве высокопоставленного чиновника — одно из самых резонансных в криминальной истории Новосибирска. Возвращение к нему спустя 25 лет и появление новых обвиняемых может свидетельствовать о том, что следствие вышло на предполагаемых заказчиков преступления.

Напомним, «Труновские» — одна из наиболее известных и жестоких организованных преступных группировок Новосибирска, действовавшая в 1990-х — начале 2000-х годов. Её участникам инкриминируют десятки убийств, вымогательств и других тяжких преступлений.

