Жители Новосибирской области стали чаще хранить деньги на накопительных счетах

ВТБ зафиксировал рост интереса жителей Новосибирской области к накопительным счетам. По данным банка, с начала 2026 года объём средств на таких счетах увеличился на 13% и достиг 44,6 млрд рублей.

В банке связывают тенденцию со снижением ключевой ставки. За последний год показатель Банка России уменьшился с 21% до 14,5% в мае 2026 года. При этом средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках к началу мая составила 13,06%.

Как отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Андрей Беднарский, в апреле жители региона открыли на 37% больше накопительных счетов, чем в январе. Также вырос средний объём средств на них — со 155 тысяч рублей в начале года до 174 тысяч рублей в апреле.

В банке считают, что интерес к накопительным счетам продолжит расти и во втором полугодии на фоне дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.