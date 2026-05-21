сегодня 13:40
общество

В Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность — при этом ночью возможны заморозки до -2

Фото: Сиб.фм
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в четверг 21 мая в Новосибирске ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный — 5–10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров днём покажут от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура опустится до нуля, а в пригороде возможны заморозки до –2 градусов. При этом в регионе сохраняется высокая пожароопасность.

Синоптики также предупреждают о заморозках 22 и 23 мая. Они ожидаются не только в Новосибирской области, но и в соседних регионах — Кемеровской области и Алтайском крае.

Кристина Уколова
Журналист

