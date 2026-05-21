сегодня 14:20
общество

В Новосибирске зафиксировали резкий спад строительства частных домов

Фото: Сиб.фм / Новосибирские новости
В Новосибирской области резко снизились темпы индивидуального жилищного строительства. Об этом заявил независимый аналитик Сергей Николаев, пишут Новосибирские новости.

По данным Росстата, с 2020 по 2025 год объёмы ввода частных домов выросли более чем в два раза — с 494 тысяч до 1,093 миллиона квадратных метров. За этот период жители региона построили почти 5 миллионов квадратов жилья.

Однако в начале 2026 года ситуация изменилась. Если в первом квартале 2025 года объёмы ИЖС выросли почти в пять раз по сравнению с 2021 годом — до 538 тысяч квадратных метров, то в январе–марте 2026 года показатели рухнули почти вдвое.

По мнению эксперта, спрос на частные дома снизился из-за сокращения сельской ипотеки, перехода на счета эскроу и общего перенасыщения рынка. Также на ситуацию влияет нехватка инфраструктуры, особенно дорог и мостов.

Сергей Николаев считает, что рынок ИЖС ждёт оптимизация. За последние годы средняя площадь частного дома сократилась на 30% — до 150 квадратных метров. В дальнейшем этот показатель может снизиться до 100–110 «квадратов» за счёт более компактных планировок и роста популярности одноэтажных домов.

Игорь Кириченко
Журналист

