сегодня 15:00
общество

Житель Барабинского района получил год ограничения свободы за 45 патронов в доме

Барабинский районный суд вынес приговор местному жителю Леониду Рисову, которого признали виновным в незаконном хранении боеприпасов. Информация появилась в официальном паблике судов общей юрисдикции Новосибирской области в «ВКонтакте».

Согласно материалам дела, 24 марта 2025 года сотрудники регионального УФСБ при обыске в доме Рисова нашли и изъяли 45 патронов для нарезного оружия двух калибров — 5,56×45 мм и 5,6 мм.

В судебном заседании подсудимый свою вину отрицал. Он заявил, что боеприпасы мог оставить кто-то из знакомых, приезжавших к нему на охоту ещё до 2014 года, и он понятия не имел, что патроны лежат в доме. Однако суд признал эти доводы неубедительными и вынес обвинительный приговор.

Рисова приговорили к одному году ограничения свободы — с установлением ряда запретов и ограничений.

Ранее сообщалось, что в Новосибирск доставили в суд предполагаемого убийцу вице-мэра Игоря Белякова.

Кристина Уколова
Журналист

