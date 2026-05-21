Более 15 тысяч жителей Новосибирской области оформили цифровой ID в MAX

С начала 2026 года специалисты регионального отделения Социального фонда России помогли более чем 15 тысячам жителей Новосибирской области оформить цифровое удостоверение в MAX.

Среди пользователей сервиса — свыше 8 тысяч пенсионеров, более 4,2 тысячи многодетных родителей и около 2,9 тысячи людей с инвалидностью.

Цифровой ID позволяет подтверждать право на льготы без бумажных документов. С его помощью можно получать скидки и пользоваться льготами в магазинах, аптеках, транспорте, музеях и театрах.

Оформить цифровое удостоверение могут все пользователи с подтверждённой учётной записью на «Госуслугах». Сделать это можно в любой клиентской службе отделения СФР по Новосибирской области. Специалисты помогают подключить сервис и привязать профиль к «Госуслугам».

Как отметили в региональном отделении фонда, QR-код формируется прямо в профиле пользователя и доступен в любое время. При этом цифровой ID отображает только льготный статус, не раскрывая личные данные владельца.

Бумажные и пластиковые удостоверения продолжают действовать наравне с цифровым форматом.