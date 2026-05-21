Глава НКБК Игорь Диденко удостоен правительственной премии за экологическое благополучие региона

Генеральный директор АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) Игорь Диденко стал лауреатом престижной премии «Директор года Сибири» в номинации «Экологическое благополучие региона». Золотую статуэтку Атланта руководителю предприятия вручили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

Конкурс проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, что подчеркивает высокий статус награды. Губернатор Андрей Травников отметил, что всех эффективных руководителей объединяет «большой груз ответственности за порученное дело, за людей, за будущее коллектива».

НКБК является одним из крупнейших промышленных предприятий Новосибирской области и вносит значительный вклад в её экономику и экологическую повестку:

Переработка отходов: комбинат ежегодно перерабатывает десятки тысяч тонн макулатуры, возвращая вторичное сырьё в производственный цикл и снижая нагрузку на полигоны ТКО.

Модернизация производства: предприятие последовательно внедряет современные очистные сооружения и замкнутые системы водоснабжения, минимизируя воздействие на окружающую среду.

Социальная ответственность: НКБК обеспечивает рабочими местами более 1000 жителей региона, является одним из градообразующих предприятий, участвует в социальных и инфраструктурных проектах области.

Примечательно, что награждение Игоря Диденко происходит в непростой для компании период. В марте 2026 года Новосибирский районный суд признал руководителя НКБК виновным в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, назначив условное наказание. Апелляция будет рассмотрена 3 июня. Сам комбинат и связанное с ним предприятие «Гофромастер» также оказались под угрозой из-за уголовного дела об экологическом ущербе.

На фоне этих разбирательств присуждение престижной премии приобретает особое значение. Высокая оценка со стороны губернатора, Законодательного собрания и аппарата полпреда Президента в СФО фактически подтверждает признание Диденко как ответственного руководителя и экологического лидера.

Как поясняют представители комбината, экологический спор связан с историческим оврагом (карьером), вырытым ещё в 1965 году предыдущим собственником территории — нефтебазой «Красный Яр». На этом месте НКБК возвел производственный корпус. Проверка 2022 года привела к иску Росприроднадзора. Предприятие настаивает, что почвы как природного объекта на данной территории не существует, а независимая экспертиза НКБК опровергает обвинения в превышении концентрации вредных веществ. В преддверии апелляционного заседания защита комбината намерена представить серьёзные контраргументы.

Полученная государственная награда является важным сигналом поддержки и свидетельством того, что региональные власти признают вклад предприятия в экологическое благополучие Новосибирской области.