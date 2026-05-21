сегодня 13:02
общество

ВТБ отмечает рост интереса к накопительным счетам

Фото freepik.com, автор @freepik / опубликовано СИБ.ФМ
ВТБ фиксирует возросший интерес новосибирцев к накопительным счетам. В условиях снижения ключевой ставки вкладчики стали активнее использовать более гибкие инструменты, сообщила пресс-служба банка. Общий объем средств на накопительных счетах ВТБ в Новосибирской области увеличился с начала года на 13% и достиг 44,6 млрд рублей.

Ключевая ставка Банка России опустилась за последний год с пиковых 21% до 14,5% в мае 2026 года. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, к началу мая составила 13,06%. Это следует из данных мониторинга Банка России (https://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/). При этом накопительные счета демонстрируют в некоторых банках более высокую доходность.

«Мы видим, что с начала года интерес к накопительным счетам существенно вырос. В апреле новосибирские клиенты открыли на 37% больше таких счетов, чем в январе. За счет того, что снимать и пополнять средства можно в любое время, этот продукт работает как электронный кошелек, но часто дает доходность выше, чем традиционные депозиты, за счет капитализации процентов. Постепенно увеличивается средний чек. Если в январе наши клиенты хранили на накопительных счетах в среднем 155 тысяч рублей, то в апреле – 174 тысячи рублей. Можно сказать, что этот продукт переживает сейчас ренессанс», — отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Андрей Беднарский.

В банке ожидают, что тренд на переток средств в накопительные счета усилится во втором полугодии 2026 года на фоне ожидаемого дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

