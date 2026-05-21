сегодня 14:20
общество

Дело новосибирца, взявшего в заложники сожительницу на Курчатова, передали в суд

Фото: Сиб.фм / Freepik
В Калининский районный суд Новосибирска передали уголовное дело Константина Сырова. Фигуранта обвиняют по двум статьям — незаконное лишение человека свободы и угроза убийством. Информация об этом появилась в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области 21 мая.

Напомним, шокирующий инцидент произошёл 16 февраля. Пьяный Сыров взял в заложники свою сожительницу прямо в квартире на улице Курчатова, после чего забаррикадировался внутри. По версии следствия, мужчина удерживал женщину несколько часов, жестоко избивал и обещал убить. В какой-то момент он поджёг тюль и кресло. Спасать заложницу и тушить пожар пришлось силовикам — они пошли на штурм квартиры. Женщину удалось вызволить, огонь оперативно потушили.

В суде уточнили, что дата заседания пока не назначена — о ней сообщат дополнительно.

Кристина Уколова
Журналист

