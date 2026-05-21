сегодня 15:20
общество

Июнь прохладный, июль дождливый, август сухой: полный прогноз погоды на лето для Новосибирска

Сервис «Яндекс Погода» опубликовал прогноз на лето 2026 года для Новосибирска. Аналитику готовили с помощью искусственного интеллекта — технологии «Метеум». По оценкам специалистов, экстремальных погодных аномалий в российских мегаполисах не ожидается, однако предстоящий сезон окажется заметно теплее прошлогоднего.

В Новосибирске средняя температура летом, по прогнозам, превысит климатическую норму. Синоптики допускают, что город может побить десятилетний рекорд по среднесезонным показателям. Самую жаркую погоду стоит ждать в июле и августе — эти месяцы могут стать самыми тёплыми за последние десять лет. А вот июнь, напротив, будет прохладнее, чем в прошлом году.

Количество осадков в целом по сезону ожидается около нормы и немного ниже уровня 2025 года. Но распределение по месяцам будет неравномерным. Июль, по прогнозам, станет самым дождливым месяцем лета и самым влажным за последние пять лет — осадков выпадет примерно в полтора раза больше, чем год назад.

Август обещает быть существенно более сухим. По оценкам метеорологов, дождей в этом месяце выпадет примерно вдвое меньше, чем в августе 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Новосибирск придёт жара +30 градусов после аномального похолодания.

