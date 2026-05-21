В Новосибирске проходит стратегическая сессия по сохранению памяти жертв геноцида

В Новосибирске стартовала стратегическая сессия, посвящённая сохранению памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии участвуют эксперты со всех регионов Сибирского федерального округа.

Участники обсуждают реализацию федерального закона об увековечении памяти жертв геноцида, который вступил в силу с 1 января 2026 года. Организатором выступил Национальный центр исторической памяти при Президенте России.

Полпред президента в СФО Анатолий Серышев отметил, что Сибирский федеральный округ первым стал площадкой для такого обсуждения. По его словам, это связано с активным участием регионов Сибири в проектах Национального центра.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что работа по сохранению исторической памяти требует серьёзного научного и методического подхода. Он также подчеркнул важность обсуждения темы геноцида и назвал эту работу продолжением Нюрнбергского процесса.

Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева сообщила, что участники сессии обсудят механизмы реализации закона с учётом особенностей регионов. В центре внимания — установление судеб жертв геноцида, поиск мест захоронений и развитие межрегионального сотрудничества.