В Новосибирске спасатели освободили язык трёхлетнего ребёнка из механизма зонта

В Новосибирске спасателям пришлось вызволять трёхлетнего малыша, который защемил язык механизмом складного зонта. Родители не смогли помочь ребёнку самостоятельно и обратились в Муниципальную аварийно-спасательную службу.

Ребёнок пытался разобраться в устройстве зонта, когда конструкция неожиданно захлопнулась. Прибывшие спасатели быстро разобрали механизм с помощью обычной отвёртки и освободили малыша. К счастью, происшествие обошлось без серьёзных последствий для здоровья.

В спасательной службе отметили, что вызов получился нетипичным, но очень показательным. То, что взрослым кажется глупым и нелепым, для маленького ребёнка — естественное проявление любопытства и желания изучить окружающий мир.

Спасатели в очередной раз напомнили родителям об осторожности: опасные предметы нужно убирать подальше от детей и внимательно следить за их играми. Если неприятность всё же случилась, специалисты советуют не пытаться справиться своими силами, а сразу обращаться за помощью.

