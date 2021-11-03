Дочь мэра Томска Светлана Кляйн: отца о помощи не просила

Фото Валерия Доронина

Судебное разбирательство по делу мэра Томска Ивана Кляйна продолжается. 22 октября показания дала дочь мэра Светлана.

В этот раз заседание началось не совсем обычно. Выслушав традиционные предупреждения судьи, в том числе, и о том, что она вправе не свидетельствовать против себя и своих близких, Светлана, почти год не имевшая возможности общаться с отцом, не смогла сдержать эмоций. Она обратилась к суду с просьбой, которая мгновенно облетела многие СМИ: «А можно мне папу обнять?» Может быть, ради этого момента она и пришла в суд, чтобы использовать любую возможность лишний раз увидеть отца. А ещё потому, что уверена: действовала по закону, поэтому скрывать ей нечего. Интересно, знай она тогда, в далёком 2015 году, какую цену придётся заплатить за этот злополучный участок, пошла ли бы она в мэрию с этим вопросом?

Впрочем, оставим в стороне эмоциональную составляющую и обратимся исключительно к правовой стороне вопроса. Было или не было нарушение закона при покупке участка?

Версия обвинения

По мнению обвинения, при продаже участка не соблюдалась конкурентная процедура. Напомним, Ивану Кляйну вменяется, что он подписал постановление о предварительном согласовании предоставления участка земли своей дочери Светлане, якобы незаконно. Представленная обвинением экспертиза оценила участок на 180 тысяч рублей дороже, чем заплатила Светлана, поэтому, по версии обвинения, бюджету города был нанесён ущерб.

При этом, обвинение строится, главным образом, на показаниях Анны Подгорной (Касперович) – бывшего заместителя градоначальника и её помощницы Климовой, которые якобы занимались оформлением земельного участка за Светлану Кляйн.

Как рассказала в ходе суда свидетель Климова, она по поручению своей начальницы – бывшего заместителя градоначальника Анны Подгорной (Касперович) составила заявление от имени Светланы. Сама же Анна Подгорная настаивает, что действовала так по поручению мэра, который всё время торопил её с этим вопросом. Аргументы при этом довольно неубедительные: «в связи с началом благоустроительного сезона» (дело было в мае 2015 ). Свидетель Подгорная убеждала суд, что мэр, несмотря на свою занятость, держал на контроле вопрос о «посадке морковки» на участке своей дочери. В итоге обвинение предъявило суду заявление о покупке участка, написанное от имени Светланы, на котором нет её подписи.

К сожалению, судом не исследовался вопрос, почему Анна Подгорная решила вспомнить об этой истории спустя 5 лет и после того, как мэр Кляйн отказал бизнесмену Аминову в переводе участка из промышленной зоны в жилую, где, судя по всему, были затронуты и интересы мужа Подгорной.

Сам Иван Кляйн в ходе предыдущих заседаний интересовался у Подгорной, называл ли он конкретные числа, когда заявление должно быть рассмотрено? На что Подгорная вынуждена была признаться, что конкретных дат не звучало.

«Но вы всё время меня торопили», – заявляла тогда Подгорная. С какой целью это было сделано Подгорной? Большой вопрос. Тем более, что покупка Светланой участка длилась в течение года. Странная расторопность, не правда ли?

Делала по инструкции ДАиГ

А что же рассказала на суде сама Светлана Кляйн? Она подтвердила, что, действительно, владеет участками на ул. Пастера общей площадью 30 соток. Однако, на наш взгляд, факт, который заслуживает внимания – это то, что приобретала участок Светлана не единовременно, а в несколько этапов. Первый участок был приобретён ею ещё в 2009 году. А тот, из-за которого разгорелся сыр-бор – стал уже третьим приобретением. Никаких вопросов к покупке Светланой первых двух участков ни у кого не возникало.

Как пояснила Светлана, в 2015 году она заметила, что соседи меняют границы участков – увеличивают территорию за счет смежных земель.

«Я решила сделать так же, – рассказала Светлана, – потому что мой участок находился на обрыве, обрыв подходил к моему забору, это было опасно. Решила использовать такую возможность для укрепления земли», – говорит она. И это желание вполне логично. Вряд ли муниципалитет стал бы заниматься укреплением земли, а, если земля не в собственности, то сделать на ней заинтересованному лицу ничего было нельзя. Поэтому не удивительно, что Светлана решила сама заняться решением этого вопроса.

При этом, как и первых двух случаях, она сама пришла в администрацию Томска. Со слов Светланы, она обратилась в службу «единого окна», откуда её отправили в департамент архитектуры и строительства.

Свидетель рассказала, что специалист департамента архитектуры помогла ей составить документы и подробно описала ей ход дальнейших действий. «Она сказала, что можно написать заявление о предварительном согласовании земельного участка, – пояснила Светлана. – Помогла мне подготовить заявление, внести туда данные». Заявление, по её словам, было подготовлено в двух экземплярах. Затем Светлана Кляйн вернулась в службу «единого окна», куда сдала документы.

Хронология дальнейших событий следующая. Заявление Светлана подала в начале мая, а в конце мая ей позвонили из департамента архитектуры и градостроительства и сообщили, что участок будет выставлен на торги, информация об этом будет размещена на сайте администрации и в печатных СМИ, и, если в течение месяца не объявится других претендентов на участок, то его можно будет оформлять.

В конце июня из того же департамента Светлане сообщили, что желающих купить участок не нашлось. И это опять-таки вполне объяснимо: кому, кроме владельцев соседних участков нужна земля в овраге, без подъездных путей и коммуникаций?

«Мне сказали, что я могу приступить к кадастровым работам по указанному участку», – рассказала свидетель, после чего она обратилась в архитектурное бюро, где заказала межевание и постановку на кадастровый учет.

А в январе 2016 года ей сообщили, что я можно обращаться в департамент недвижимости с заявлением о приобретении земельного участка.

Договор купли-продажи был заключен в апреле 2016 года. То есть с момента подачи заявления до приобретения участка прошёл практически год.

Светлана подчёркивает, что все действия совершала строго в соответствии с данными ей в департаменте архитектуры и градостроительства инструкциями.

«Подробностей, как определялась цена на участок, я не знаю. Какую цену мне сказали, на такую я и согласилась», – ответила Светлана на вопрос о цене.

И здесь тоже вопрос: если экспертиза о стоимости участка, представленная обвинением сейчас, считает, что цена была занижена, почему же тогда, при покупке ей не назвали такую цену? Ведь человек не торговался и готов был заплатить, сколько положено?

При этом, ранее в суде был озвучен известный факт, что владельцы соседних участков в своё время оспорив в суде завышенную, по их мнению, цену, приобрели соседние со своими участки вдвое дешевле.

Светлана же, как дочь мэра, сочла невозможным для себя поступить так же. На вопрос: «Предпринимали ли какие-то действия по снижению цены?» она ответила: «Нет, не предпринимала. Я считаю, что мне было бы неправильно судиться, чтобы бюджет города получил меньше».

Таким образом, Светлана предприняла, казалось бы, всё, чтобы не бросить тень на репутацию своего отца, делала всё так же, как и соседи, чётко следовала инструкции департамента.

Обвинение никак не может поверить, что дочь мэра действительно обращалась в администрацию сама и несколько раз переспрашивает.

«Вы настаиваете на том, что вы лично стояли в очереди в «единое окно», что при вас документы специалист оформлял? Да, в очереди стояла, – говорит Светлана Кляйн.

Что же касается главных претензий по поводу нарушения конкурентности процедуры покупки, то и Подгорная, и Климова, которая непосредственно занималась размещением информации о торгах, подтвердили, что конкурентность соблюдена была.

Кроме того, ранее в суде начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска Наталья Бурова засвидетельствовала, что ущерб бюджету города нанесён не был.

И что в итоге получается? Процедура покупки была законной. Конкурентность была соблюдена. Бюджет города ущерба не понёс. Тогда в чём же здесь нарушение закона?