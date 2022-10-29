СИЗО для Некрасовой, завершение мобилизации, Элджей на хоккее и убийство кита: итоги недели на Сиб.фм

Коллаж Сиб.фм: фото Славы Степанова, Густаво Зырянова, а также предоставлены героями публикаций

Последняя неделя октября запомнилась громкими задержаниями и сессией депутатов: новые законы для мобилизованных, назначения и немного о первом снеге – в обзоре Сиб.фм.

Утро понедельника, 24 октября, потрясла новость о задержании главы Сузунского района Лилии Некрасовой. К ней пришли сотрудники УФСБ, как выяснилось из-за мужа: по версии следствия, чиновница его фиктивно трудоустроила, чем Дмитрий Некрасов нанёс ущерб районному бюджету почти на 1 миллион рублей.

Уже во вторник, 25 октября, в Центральном суде Новосибирска рассмотрели вопрос об избрании меры пресечения для главы Сузунского района Лилии Некрасовой: следователи настаивали на заключении чиновницы под стражу. Суд поддержал это ходатайство. В итоге чиновница вместе с мужем уехала в СИЗО на два месяца, пока идёт следствие.

А под вечер 25 октября новосибирцы полезли на крышу, чтобы увидеть солнечное затмение. Наблюдать необычное небесное явление можно было в шестом часу вечера. Длилось оно до заката. Большой новосибирский планетарий провёл прямую трансляцию для любителей астрономии. Впрочем, в Новосибирске Луна так и не закрыла Солнце окончательно.

«На машину накопил – на мозги нет!»

25 же октября на площади Карла Маркса произошёл исторический инцидент. Впервые за десятилетие конфликт активистов движения «СтопХам» и мажора закончился стрельбой. По этому поводу общественники написали заявление в полицию и ждут суда.

«Он на машину накопил, а на мозги-то не накопил. Мы ему объясняем: «Либо уезжайте, либо мы вам наклеим наклейку». Возникла перепалка. Он говорит в итоге: «Хорошо, сейчас я переставлю автомобиль». Переставляет – и опять паркуется не по правилам, загораживая пешеходный проход!»

- рассказал Сиб.фм Григорий Русиков.

26 октября стало известно, что Новосибирская область приняла 800 беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Более сотни из прибывших – это дети. Большинству из них сейчас ищут семьи, также стало известно о том, что семья священника уже усыновила пятерых.

В эту же среду губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл прямую трансляцию, в ходе которой сообщил, что на этой неделе частичная мобилизация закончится. Также глава региона рассказал о том, какие ошибки были исправлены, и как будут помогать семьям тех, кто отправится в зону СВО.

Коммуналка, детские обеды и нянечки: на что могут рассчитывать мобилизованные?

В этот четверг, 27 октября, прошла 26-ая сессия в Заксобрании Новосибирской области. После решения кадровых вопросов, например, на должность официально был назначен министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, представлен депутатам новый главный прокурор – Александр Бучман, парламентарии приняли важный закон о льготах для мобилизованных.

Видов социальной поддержки – три. Во-первых, это компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на неё может рассчитывать и супруга военнослужащего, который отправлен на мобилизацию.

Во-вторых, в школе должны бесплатно кормить детей мобилизованных. При этом речь идёт и о тех учениках, чьи родители находятся в разводе. А третья льгота подразумевает плату за присмотр и уход за детьми военнослужащих. Иными словами компенсировать будут стоимость посещения детсадов или других дошкольных учреждений.

«Абсолютно своевременная и правильная инициатива, – подчеркнул взявший слово после основного доклада депутат Сергей Левшенков.

– Хотя в зоне проведение Специальной Военной операции находятся не только мобилизованные, но и те, кто служит по контракту, офицеры из Новосибирска и Новосибирской области. Предлагаю распространить меры социальной поддержки и на них тоже».

Ну, а под вечер своей новостью удивил новосибирский фотограф Слава Степанов: он показал, как на Чукотке всей деревней разделывают кита – зрелище не для слабонервных!

В пятницу, 27 октября, новосибирцев радовали более позитивные новости. Например, в столице Сибири хоть и сэкономят 25 миллионов на праздновании Нового года, но насыщенная программа на январский уик-энд уже утверждена.

И ещё открытие недели: представители ХК «Сибирь» нашли, как подогреть интерес к новосибирскому хоккею. Билеты на матч с "Северсталью" были распроданы сразу после того, как стало известно, что перед игрой выступит Элджей.

А вот одним из самых читаемых в интернете материалов стала заметка о снежном покрове. Когда он ляжет окончательно – узнаете из этого материала.